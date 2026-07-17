Siete muertos en un bombardeo de Israel en un mercado en Gaza, 12 este viernes

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Jerusalén, 17 jul (EFE).- Siete personas murieron y otras 22 resultaron heridas en un bombardeo del Ejército de Israel este viernes en el mercado de Al Balata del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, según el Hospital Al Awda de ese campamento.

«Hemos recibido 7 mártires y 22 heridos como resultado de un bombardeo de la ocupación israelí a una aglomeración de ciudadanos en la zona del mercado de Al Balata en el campamento de Nuseirat», recoge el último comunicado del centro médico.

Inicialmente, el centro habló de ocho fallecidos, pero posteriormente dijo a EFE que había duplicado por error el nombre de una de las víctimas.

El grupo islamista palestino Hamás condenó la «masacre» y aseguró que el bombardeo estaba dirigido contra un cortejo fúnebre que en ese momento recorría las calles del mercado.

Los ataques israelíes a Gaza de esta jornada se han cobrado ya la vida de al menos 12 personas, después de que otros bombardeos en el centro y norte de la Franja y un tiroteo en el sur causaran la muerte de cuatro personas, entre ellas una mujer de 49 años.

Además, una quinta persona sucumbió a sus heridas en el hospital tras quedar en estado crítico en uno de los bombardeos del centro de Gaza.

Consultado por EFE, el Ejército no se había pronunciado sobre el ataque contra el mercado en el momento de la publicación de esta nota.

El servicio de emergencias de Defensa Civil en Gaza calificó el bombardeo como una «masacre» en un comunicado.

Imágenes grabadas momentos después del ataque y difundidas en canales locales muestran varios cuerpos tendidos, algunos de ellos apilados entre sí, en la calle a la entrada de un negocio.

Es uno de los ataques más letales del Ejército israelí contra la Franja en las últimas semanas, durante las cuales ha hecho cada vez más asiduos los ataques contra el enclave, alegando perseguir a miembros de Hamás o la Yihad Islámica palestina.

Todos ellos se producen, sin embargo, obviando el alto el fuego que lleva en vigor desde octubre de 2025.

Más de 1.100 gazatíes han muerto en ataques de Israel desde que comenzó la tregua y la cifra supera los 73.250 desde el 7 de octubre de 2023, cuando el Ejército israelí lanzó su ofensiva en represalia por el ataque de Hamás a su territorio ese mismo día, en el que 1.200 personas murieron y 251 fueron secuestradas. EFE

pbj/mra