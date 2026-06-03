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Siete muertos tras ataque de dron ucraniano en la región anexionada de Donetsk

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Moscú, 3 jun (EFE).- Al menos siete civiles murieron y otros 11 resultaron heridos tras el ataque de un dron ucraniano contra un autobús en la anexionada Donetsk, denunció hoy el líder prorruso de la región, Denís Pushilin.

«Los fascistas ucranianos perpetraron esta madrugada otro acto de agresión inhumana y sin precedentes. Un dron atacó un autobús que cubría la ruta Moscú-Simferopol en Yenákievo. Según datos preliminares, siete civiles perdieron la vida y otras once personas recibieron heridas de diversa gravedad», escribió en Telegram.

Pushilin indicó que todos los heridos reciben la atención médica necesaria y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos.

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas los ataques contra las rutas logísticas de la retaguardia rusa que abastecen el frente y conectan la anexionada península de Crimea con la Rusia continental, parte de las cuales atraviesan los territorios de Donetsk bajo control ruso.

Estos ataques han provocado un déficit de combustible en Crimea y obligado a las autoridades rusas a restringir la venta de combustible.EFE

mos/alf

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