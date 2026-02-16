Siete muertos tras un incendio en una fábrica ilegal de pólvora en la India

2 minutos

Nueva Delhi, 16 feb (EFE).- Siete personas murieron este lunes en un incendio en una fábrica clandestina de fuegos artificiales que operaba bajo la apariencia de un taller de costura en una zona del cinturón industrial del norte de la India, informaron las autoridades.

Los equipos de emergencia intentan rescatar a otros dos trabajadores atrapados tras las explosiones, ocurridas en la ciudad de Bhiwadi situada en la periferia industrial de Nueva Delhi.

Al menos «siete personas han fallecido en el incidente. Se trataba de una fábrica de ropa, pero en su interior se fabricaban petardos de forma ilegal», declaró la magistrada adjunta del distrito, Sumitra Pareek, a la agencia local PTI.

El informe preliminar de las autoridades indica que al menos veinte personas se encontraban en el interior del inmueble cuando se desataron las primeras llamas. Muchos de los operarios lograron escapar del edificio antes del colapso de la estructura principal mientras las autoridades continúan con las labores de identificación de las víctimas.

El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó el siniestro como trágico y envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos a través de un comunicado oficial.

La policía ha iniciado una investigación para determinar la responsabilidad penal del propietario del inmueble por el manejo fraudulento de licencias comerciales.

Los incendios y otros accidentes industriales son frecuentes en la India, a menudo debido al deficiente estado de las infraestructuras, la falta de mantenimiento y el incumplimiento de las normas de seguridad, especialmente en zonas industriales densamente pobladas. EFE

mtv/llb