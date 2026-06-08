Siete muertos y 27 heridos graves en un accidente de tráfico múltiple en Kenia

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Nairobi, 8 jun (EFE).- Al menos siete personas murieron y otras 27 resultaron gravemente heridas en un accidente de tráfico múltiple ocurrido en la carretera que une la capital de Kenia, Nairobi, y la ciudad costera de Mombasa, una de las principales vías de transporte del país, informaron este lunes las autoridades.

El accidente se produjo la noche del domingo en la zona de Salama, en el condado de Makueni (sur), cuando colisionaron un camión, un autobús de pasajeros, dos vehículos privados y una motocicleta, según informó la Policía a medios locales.

Las siete víctimas mortales fallecieron en el lugar del siniestro, mientras los heridos fueron trasladados al Hospital del Subcondado de Sultan Hamud para recibir tratamiento.

La Cruz Roja de Kenia confirmó que sus equipos participaron en las labores de emergencia junto con los servicios de rescate del condado y la Policía.

«Veintisiete heridos de gravedad fueron evacuados al Hospital del Subcondado de Sultan Hamud tras un grave accidente de tráfico en el que se vieron implicados un camión, un autobús, dos vehículos privados y una motocicleta en Salama, en la autopista Nairobi-Mombasa», señaló este lunes la organización en la red social X.

La Policía trasladó los cuerpos a la morgue local para su identificación y la realización de las correspondientes autopsias, mientras los vehículos implicados fueron remolcados a la comisaría de Salama para su inspección.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas del accidente, que provocó importantes interrupciones del tráfico durante varias horas.

El siniestro ocurrió en el tramo de Mlima Kiu, considerado un punto negro de la carretera Nairobi-Mombasa por la frecuencia de accidentes graves registrados en la zona.

El pasado febrero cinco personas murieron en el mismo tramo después de que un minibús chocara frontalmente con un camión durante unas fuertes lluvias. EFE

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