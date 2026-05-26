Siete mujeres y 12 niños vinculados a combatientes del EI van de regreso a Australia

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Siete mujeres y 12 niños vinculados a combatientes del grupo Estado Islámico (EI) se dirigen a Australia tras pasar años en Siria, informó el martes el ministro del Interior australiano, Tony Burke.

Cientos de mujeres de países occidentales fueron atraídas a Oriente Medio a medida que el EI ganaba protagonismo a principios de la década de 2010, en muchos casos siguiendo a sus parejas que se habían alistado como combatientes yihadistas.

Las ciudadanas australianas que se disponen a regresar a su país abandonaron la semana pasada el campamento de Roj, controlado por las fuerzas kurdas sirias, según las autoridades.

El ministro Burke advirtió que no recibirían ninguna ayuda del gobierno australiano.

«Cualquier miembro de este grupo que haya cometido delitos puede esperar enfrentarse a todo el peso de la ley», afirmó.

«Se trata de personas que han tomado la terrible decisión de unirse a una peligrosa organización terrorista y de poner a sus hijos en una situación indescriptible», sostuvo.

Parte del grupo llegará a Melbourne, mientras que el resto viajará a Sídney, informó la cadena nacional ABC.

Este mes, otros 13 australianos vinculados al EI —cuatro mujeres y sus nueve hijos— regresaron desde Siria.

Dos de las mujeres, una madre y una hija, fueron detenidas a su llegada a Melbourne acusadas de haber tenido una esclava tras viajar a Siria en 2014 para apoyar al EI.

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