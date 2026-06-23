Siete países europeos instan a la desescalada en Sudán ante la grave crisis humanitaria

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Roma, 23 jun (EFE).- Italia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega y Reino Unido instaron este martes a todas las partes implicadas en el conflicto de Sudán a que se reduzca la escalada ante la grave crisis humanitaria que afecta al país y llamaron a evitar nuevas ofensivas.

Los ministros de Exteriores de esos países expresaron una declaración su «profunda preocupación» por la «continua ofensiva» contra Al Obeid, un enclave logístico y militar clave que conecta el centro de Sudán con la convulsa región de Darfur (oeste).

Recuerdan que en las últimas semanas «los repetidos ataques con drones contra Al Obeid que han causado víctimas civiles y agravado la ya crítica escasez de combustible, alimentos y agua» y denuncian que los trabajadores humanitarios, que prestan «asistencia vital», están siendo «blanco de ataques deliberados».

También están surgiendo «indicios creíbles» de otra ofensiva inminente, dice el grupo de países, que advierte de que «este es un momento decisivo y la comunidad internacional debe actuar».

Por estos motivos, instan a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) «a que detengan inmediatamente su ofensiva», porque «los civiles deben poder abandonar la zona de forma segura y todas las partes deben garantizar un acceso humanitario rápido, seguro y sin trabas».

Por otro lado, también piden que las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y sus aliados trabajen «para reducir la escalada, respetar el derecho internacional humanitario y cumplir con sus compromisos en virtud de la Declaración de Yeda».

«El año pasado, la comunidad internacional observó con horror las atrocidades perpetradas en Al Fasher, crímenes que se consideraron propios de un genocidio. No podemos permitir que tales tragedias se repitan», subrayaron los ministros en referencia a la capital de Darfur Norte.

Por último, este grupo de países europeos asegura que seguirá trabajando estrechamente en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU y con socios regionales e internacionales «para promover una respuesta clara y unificada: la violencia debe cesar, los civiles deben ser protegidos y los perpetradores deben rendir cuentas».

«Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar una vía creíble hacia la paz a través del proceso liderado por el Quinteto e invitamos a todas las partes a participar de buena fe», indican. EFE

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