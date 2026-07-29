Siete personas mueren al estrellarse un helicóptero en el oeste de Argentina

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Buenos Aires, 29 jul (EFE).- Siete personas murieron este miércoles al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en la provincia argentina de San Juan, en el oeste del país, entre ellos el director de Protección Civil y autoridades de Policía de esta provincia, según informaron fuentes oficiales.

El helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) de Argentina sufrió en la mañana de este miércoles un accidente en la zona del parque provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, por razones que se investigan.

«Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas», dijo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en un mensaje en redes sociales.

Entre los fallecidos están Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; y Rubén Castro y Jorge Carbajal, jefes policiales de la división de Bomberos.

En el accidente también murieron Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, brigadistas de la AFE.

«Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos», expresó el gobernador.

Según informó la AFE en un comunicado, la aeronave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la vecina provincia de La Rioja (noroeste), donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal.

De acuerdo al comunicado, el último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26 hora local (13:26 GMT).

Posteriormente, otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades. EFE

nk/gpv