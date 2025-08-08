Siete personas mueren en ataques israelíes en Ciudad de Gaza en las últimas horas

Jerusalén, 8 ago (EFE).- Siete personas, incluyendo mujeres y niños, murieron en la noche del jueves en ataques israelíes en diferentes zonas de Ciudad de Gaza, informó la agencia palestina de noticias Wafa.

Según Wafa, seis de ellas son de una familia que falleció en un ataque contra su tienda de campaña, donde residían como desplazados, junto a la mezquita de Beer Sheva, en el noroeste de Ciudad de Gaza.

Además, una mujer murió y un hombre resultó herido grave en ataques contra tres casas cerca de la plaza Al Shawa de Ciudad de Gaza, una localidad del norte del enclave que alberga a un millón de personas.

Los ataques tuvieron lugar mientras se reunía en Jerusalén el gabinete de seguridad del Gobierno israelí, que aprobó en la madrugada de este viernes hacerse con el control de Ciudad de Gaza, desplazando a todos sus habitantes al sur.

En declaraciones a la cadena Fox anteriores a la reunión del gabinete, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que su objetivo era ocupar toda Gaza, pero que no pretende quedársela ni gobernarla, sino mantener un «perímetro de seguridad» y entregarla a «fuerzas árabes que la gobiernen» sin amenazar a Israel y sin Hamás.

Más de 60.000 personas han muerto en el enclave palestino desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos. EFE

