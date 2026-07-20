Siete primeros ministros desde enero de 2016, una década de «caos» en Reino Unido

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Con la llegada este lunes de Andy Burnham a Downing Street, donde sucede a Keir Starmer, también laborista, continúa la inestabilidad política en el Reino Unido, que ha tenido seis cambios de primer ministro desde el referéndum del Brexit de 2016.

– David Cameron (mayo de 2010-julio de 2016)

Al día siguiente del referéndum del 23 de junio de 2016, en el que triunfó el Brexit, el primer ministro conservador David Cameron, quien había decidido convocar la consulta pero defendía la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, anunció su dimisión, poniendo fin a un período de relativa estabilidad. Había llegado al cargo en mayo de 2010.

– Theresa May (julio de 2016-julio de 2019)

Theresa May, que asumió el liderazgo del Partido Conservador tras la salida de David Cameron, se convirtió en la segunda mujer en ocupar el número 10 de Downing Street, después de Margaret Thatcher.

Las elecciones legislativas anticipadas que convocó en junio de 2017 hicieron que los conservadores perdieran la mayoría absoluta.

Tras fracasar en tres ocasiones en su intento de que el Parlamento aprobara el acuerdo sobre el Brexit negociado con la Unión Europea, anunció su dimisión el 24 de mayo de 2019, expresando su «profundo pesar por no haber sido capaz de llevar a cabo el Brexit».

– Boris Johnson (julio de 2019-septiembre de 2022)

Convertido en primer ministro en julio de 2019 tras asumir el liderazgo de los conservadores, Boris Johnson convocó elecciones legislativas anticipadas en diciembre de ese año. La victoria de su partido le permitió mantenerse al frente del Gobierno.

Sin embargo, debilitado por una serie de escándalos, entre ellos el llamado Partygate -las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia de covid 19-, el excéntrico exalcalde de Londres se vio obligado a dimitir tras una ola de renuncias dentro de su Gobierno.

– Liz Truss (septiembre de 2022-octubre de 2022)

Acorralada, Liz Truss presentó su dimisión tras apenas 49 días en el poder, el mandato más breve de un primer ministro británico. La dirigente conservadora había desencadenado una crisis política y financiera con su programa económico radical, basado en importantes recortes de impuestos sin financiación.

– Rishi Sunak (octubre de 2022-julio de 2024)

Rishi Sunak abandonó Downing Street tras la histórica derrota de los conservadores en las elecciones legislativas, que puso fin a 14 años de gobiernos tories. El exbanquero de inversión había logrado devolver cierta estabilidad tras el caos del mandato de su predecesora, pero no consiguió convencer a unos votantes deseosos de dar una oportunidad al Partido Laborista.

– Keir Starmer (julio de 2024-julio de 2026)

El 22 de junio de 2026, el laborista Keir Starmer, impopular y sometido a una fuerte presión desde hacía meses, anunció su dimisión, menos de dos años después de llegar a Downing Street y devolver al Partido Laborista al poder.

El abogado y exfiscal perdió la confianza de su partido tras una serie de decisiones desacertadas, cambios de rumbo, la polémica por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos pese a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein y varias derrotas laboristas en las elecciones locales.

– Andy Burnham (20 de julio de 2026)

Tras regresar al Parlamento después de unas elecciones parciales celebradas el 18 de junio, Andy Burnham se lanzó a la conquista del liderazgo del Partido Laborista. El exalcalde del Gran Mánchester fue el único candidato. Fue proclamado líder del Labour el 17 de julio y se instaló en Downing Street el 20 de julio de 2026.

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