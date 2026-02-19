Siete procesados por el crimen del joven ultra en Francia, todos niegan voluntad de matar

París, 19 feb (EFE).- Siete de los detenidos por el asesinato del joven ultra Quentin Deranque en la localidad francesa de Lyon fueron procesados este jueves, indicó el fiscal de Lyon, Thierry Dran, que señaló que cinco reconocen haber participado en la paliza, pero todos ellos niegan haber tenido una voluntad asesina.

Los otros cuatro detenidos, sospechosos de haber ayudado a los acusados a escapar a la justicia, fueron liberados bajo control judicial y serán convocados en el futuro para responder de esos delitos. EFE

