Coronavirus: dos decesos en Suiza swissinfo.ch y agencias 08 de marzo de 2020 - 22:17 Suiza registra cerca de 300 contagios de coronavirus y dos decesos, el de una mujer (74) en el cantón de Vaud y el de un hombre (76) en el de Basilea campo. Por otra parte, mientras unos 15 millones de personas fueron puestos en cuarentena en el norte de Italia, los trabajadores fronterizos podrán mantener sus desplazamientos laborales a Suiza. Los casos de infecciones se multiplican al menos por dos de un día al otro en Suiza. Las autoridades anunciaron el viernes nuevas medidas para evitar en lo posible los contagios, especialmente entre la población de más de 65 años. Un paciente murió de coronavirus en el hospital cantonal de Liestal, anunciaron este domingo las autoridades del cantón de Basilea campo. El hombre de 76 años es la segunda víctima de la epidemia en Suiza. El septuagenario sufría de una enfermedad cardíaca, dijo el personal de crisis del cantón. La primera muerte fue anunciada el jueves pasado, una mujer de 74 años en el cantón de Vaud, la cual probablemente se había infectado en Italia. La paciente murió en el hospital universitario (CHUV), donde estaba hospitalizada desde el 3 de marzo. Padecía problemas respiratorios y su estado se había deteriorado mucho. Según las cifras de la Oficina Federal de Salud Pública (FOPH) publicadas este domingo a las 12:00, hay 281 personas en el país infectadas con COVID-19. Se investigan otros 51 casos después de un resultado inicial positivo. Cabe hacer notar que las discrepancias en las cifras de contagios obedecen a que las autoridades federales notifican el número de casos que han dado positivo en un laboratorio central de Ginebra, mientras que los casos dados a conocer por los cantones no han sido necesariamente confirmados por ese laboratorio. ¿Cuáles son las consecuencias de la cuarentena impuesta en el norte de Italia? Ante la rápida evolución de la epidemia, el gobierno italiano emitió un decreto este domingo con medidas excepcionales de contención para millones de italianos que viven en el norte del país, válidas hasta el 3 de abril. El movimiento de al menos 15 millones de italianos se limitará estrictamente a entrar y salir de estos territorios, y dentro de esta zona: (Noticiero de la TV suiza en francés) "Las restricciones introducidas hoy [domingo 8 de marzo] no prohíben viajar por razones de negocios comprobadas", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano en un comunicado. Esto se aplica en particular a los casi 60 000 trabajadores transfronterizos italianos que trabajan en Suiza. La información también fue confirmada en una conversación telefónica entre el Ministro de Relaciones Exteriores italiano Luigi Di Maio y su homólogo suizo Ignazio Cassis. Por consiguiente, a menos que estén sujetos a cuarentena o que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19, los trabajadores fronterizos podrán entrar y salir de los territorios en cuestión para acceder a sus puestos de trabajo y regresar a sus hogares. Sin embargo, tendrán que llevar un documento que demuestre su empleo, como un permiso de trabajador fronterizo (permiso G), para poder cruzar la frontera. “Para todas las demás actividades, las autoridades italianas han impuesto severas restricciones. En consecuencia, se pide a los ciudadanos suizos y a los residentes en Suiza que no viajen a las regiones en cuestión", afirma el Gobierno suizo en un comunicado de prensa. La frontera también permanece abierta al tráfico de mercancías. Siga SWI swissinfo.ch aquíEnlace externo, en FacebookEnlace externo y en TwitterEnlace externo. Si a usted le interesa conocer informaciones detalladas sobre un cantón en específico, visite el enlace de nuestra unidad hermana SRF, que reúne la lista Enlace externode las páginas Web cantonales (en alemán, francés o italiano)