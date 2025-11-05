Sigue aumentando número de muertos por accidente de avión de carga en EEUU

Al menos nueve personas murieron y varias más resultaron heridas luego de que un avión de carga de UPS se estrellara el martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky, anunció el miércoles el gobernador.

El avión explotó en llamas al impactar contra negocios cercanos al aeropuerto, generando una enorme columna de humo negro sobre la zona.

«Kentucky, nuevas noticias tristes nos llegan de Louisville. El número de víctimas asciende a nueve y podría aumentar. En este momento, esas familias necesitan sus oraciones, amor y respaldo», escribió en X el gobernador Andy Beshear.

El accidente dejó asimismo 11 heridos. El gobernador dará una conferencia de prensa a las 16H30 GMT.

La Adminsitración Federal de Aviación (FAA) informó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló hacia las 17H15 locales, e identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía de Kentucky con destino a Hawái.

Una grabación del sitio del accidente mostró una gran cantidad de escombros mientras bomberos combatían el incendio que provocó el impacto.

Un edificio cercano parecía tener algunos daños causados posiblemente por el accidente.

La causa del accidente está bajo investigación de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS).

Un video amateur difundido por la cadena local WLKY muestra el motor izquierdo del avión incendiado, mientras el aparato avanza por la pista intentando despegar, antes de explotar más lejos en medio de una amplia humareda negra.

El avión terminó a unos 5km del aeropuerto, según la policía.

Los vuelos anulados el martes por la noche retomaron en el aeropuerto internacional Mohamed Ali de Louisville, anunció el miércoles por la mañana el alcalde de la ciudad, Craig Greenberg.

UPS en tanto suspendió toda la operativa de clasificación de paquetes en el lugar por segundo día consecutivo.

Louisville es el centro principal para envíos aéreos de UPS en Estados Unidos, según la empresa.

– Parálisis presupuestal –

El accidente ocurre en medio del cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos por falta de acuerdo presupuestal en el Congreso.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, alertó más temprano el martes sobre «caos masivo» debido a la falta de personal de control aéreo.

«Verán cancelaciones masivas, y puede que vean que cerremos ciertas partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo debido a que no tenemos los controladores de tráfico aéreo», dijo Duffy a periodistas.

En un comunicado en X, Duffy calificó las imágenes del accidente como «desgarradoras», y añadió: «Por favor, únanse a mí en oración por la comunidad de Louisville y la tripulación del vuelo afectada por este horrible accidente».

UPS Airlines, la divisón aérea de la firma, operaba a inicios de setiembre una flota de unos 500 aviones de transporte de mercaderías.

El mes pasado, otro avión de carga se salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, causando la muerte de dos personas en el aeropuerto.

