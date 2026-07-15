Sigue la búsqueda en Ecuador de 6 desaparecidos tras aluvión y desbordamiento de un río

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Guayaquil (Ecuador), 15 jul (EFE).- El Gobierno ecuatoriano informó, este miércoles, que mantiene las labores de búsqueda de seis personas desaparecidas tras el desbordamiento de un río y un aluvión, provocados por las fuertes lluvias que se registraron el pasado 3 de julio en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú.

La emergencia ha dejado hasta el momento 13 personas fallecidas, 42 heridas y 246 damnificadas, de acuerdo al último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

En las labores de búsqueda participan bomberos de diferentes localidades, miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de otras instituciones que integran el Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

«El Gobierno continuará garantizando el apoyo logístico, operativo y de seguridad para el desarrollo de estas acciones. En este marco, las instituciones competentes mantendrán el despliegue de sus equipos especializados en territorio y presentarán informes con las evaluaciones y resultados de las actividades ejecutadas», señaló la SNGR en un comunicado.

Estos informes serán evaluados el próximo domingo, en una sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial, de acuerdo al Ejecutivo.

Hasta el momento, 25 familias están en un alojamiento temporal y la SNGR ha identificado que 98 núcleos familiares cumplen con los criterios para recibir un bono de contingencia.

La institución pública añadió que también mantiene acciones de asistencia humanitaria, como la entrega de paquetes de higiene o insumos para dormir, y que trabaja en la recuperación en las zonas afectadas. EFE

cbs/lpm