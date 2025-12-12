Sigue la negociación pesquera tras primera propuesta de compromiso sin avances para España

3 minutos

Bruselas, 12 dic (EFE).- Los ministros de Pesca de la Unión Europea continúan este viernes negociando las posibilidades pesqueras de 2026 en aguas del Atlántico y los días de pesca en el Mediterráneo, tras una primera jornada que concluyó con una propuesta de compromiso que contiene «muy pocos avances» para España, que considera que «todo sigue muy abierto».

El Consejo, que comenzó el jueves a primera hora, finalizó ya en la madrugada del viernes, pasadas las 4:00 hora local, y las reuniones se retomaron pocas horas después, a primera hora de la mañana, indicaron fuentes diplomáticas.

Mediterráneo

Lo más complicado sigue siendo la propuesta del Mediterráneo, para el que Bruselas ha planteado que cada buque de la flota pesquera española salga a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente propuestos para las capturas de este 2025.

España, Francia e Italia trabajan en una «posición común» que permita tener margen para los tres países y sea una «alternativa razonable» a la propuesta de la Comisión Europea, que «no es asumible», indicaron las mismas fuentes.

La negociación está siendo «tremendamente compleja» para España, que quiere además dar con una «fórmula más sencilla», que tenga en cuenta que el estado de los recursos es «mejor este año» y que el sector español «ha hecho un esfuerzo muy importante» para adoptar medidas inéditas y ambiciosas, como la implantación de las puertas voladoras, el cambio de mallas en las redes de pesca, así como vedas y cierres.

El objetivo, indicaron las fuentes, es «hacer una pesquería sostenible, pero también mantener el tejido productivo en el Mediterráneo».

Las fuentes rehusaron dar detalles sobre las opciones exactas que están negociando para tratar de lograr un resultado aceptable para España.

Atlántico

La caballa es uno de los stocks que más preocupa a España, porque «a día de hoy no hay un acuerdo con los Estados costeros (Islas Feroe, Groenlandia, Islandia, Noruega y Reino Unido)» de cara a poder hacer un planteamiento de bajada de esta propuesta o un mantenimiento, indicó por su parte este viernes en declaraciones a la prensa la consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

Añadió que parece que lo que «se está estudiando es una alternativa hasta que haya un acuerdo más certero con los Estados costeros», y criticó que «unos Estados estén sobrepescando sin ninguna cuota establecida y otros tengamos que hacer un esfuerzo tan grande con una reducción de 70 %», que para Euskadi representa una pérdida de la actividad económica muy importante, en torno al 35 %.

Fuentes diplomáticas señalaron que, ante la posibilidad de que no haya acuerdo con los Estados costeros antes de que finalice el Consejo, se está viendo de qué manera abordar la gestión de esa pesquería, que es «estacional», y se prolonga desde finales de febrero y principios de marzo hasta el verano.

En particular, se buscan provisiones que permitan garantizar el cumplimiento de lo que se acuerde.

Por otra parte, España espera que se confirmen las propuestas sobre la mesa para la merluza y que se consolide la subida del 17 % para el atún rojo, indicaron las fuentes.

Añadieron que la UE está aún en «conversaciones» sobre las cigalas en el Golfo de Cádiz y los abadejos, que «preocupan mucho» y sobre los que «no hay avances para anunciar de momento». EFE

mb/ahg/rml