Siguen desaparecidas 5 personas tras la colisión de dos pesqueros en Mauritania

Rabat, 13 sep (EFE).- Cinco mauritanos continúan desaparecidos tras la colisión de dos barcos pesqueros en Mauritania, informó a EFE un funcionario de la guardia costera mauritana.

El accidente ocurrió el viernes a las 18.28 hora local (Misma GMT) tras la colisión de los buques Right Whale y Tafra-3 frente a las costas de Nuadibú, explicó el responsable que añadió que el segundo barco se hundió.

La misma fuente añadió que la tripulación del arrastrero accidentado estaba compuesta por 26 personas, 21 de las cuales fueron rescatadas, mientras que las otras cinco permanecen desaparecidas.

Entre los supervivientes se encuentran cinco españoles, un ghanés, un senegalés y 14 mauritanos, y hay siete heridos, uno de ellos de gravedad, indicó la misma fuente.

Subrayó también que la búsqueda continúa y está siendo coordinada por el buque de rescate PHM Arguin de la guardia costera, con el apoyo de otras seis embarcaciones.

La misma fuente señaló que la colisión parece haber sido accidental. EFE

