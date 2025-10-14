Sikorski espera que Trump sea tan firme con Putin como con los líderes de Oriente Medio

2 minutos

Londres, 14 oct (EFE).- El ministro de Exteriores polaco, Radek Sikorski, expresó este martes su esperanza de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sea «tan firme con (el mandatario ruso) Vladímir Putin como con los líderes de Oriente Medio», durante un acto en Londres donde se presentó un dron iraní recuperado en Ucrania.

En el evento, organizado por la organización estadounidense Unidos contra Irán Nuclear (UANI, en inglés), participaron además el fundador de UANI, Mark Wallace, el encargado de negocios de Ucrania en el Reino Unido, Eduard Fesko, y el diputado británico Tom Tugendhat.

Preguntado por la prensa si los avances en Gaza podrían impulsar un proceso de paz en Ucrania, Sikorski destacó que los dos conflictos «tienen un nexo claro, que es Donald Trump», y confió en que el presidente estadounidense lidie con Rusia con la misma contundencia mostrada en el conflicto palestino-israelí.

El ministro polaco afirmó que Putin solo limitará sus ambiciones cuando se le convenza de que no puede ganar.

«Si cree que Occidente se va a cansar o dejará de apoyar a Ucrania, nos agotará. Hay que demostrarle que estamos dispuestos a mantener el apoyo durante al menos tres años, que Ucrania no será abandonada y que contará con los recursos para sostener el Estado, el Ejército y la industria de defensa», explicó.

Sikorski defendió la entrega a Kiev de armas de largo alcance, en referencia a los misiles de crucero Tomahawk de Estados Unidos, y argumentó que los aliados no deben «frenarse» sino demostrar a Moscú con quiénes se enfrenta. EFE

