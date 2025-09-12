The Swiss voice in the world since 1935

Sikorski visita Ucrania tras la intrusión de drones rusos en el espacio aéreo polaco

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 12 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, ha viajado este viernes a Kiev, después de que una veintena de drones rusos entraran el miércoles en el espacio aéreo polaco durante un ataque masivo contra Ucrania.

La llegada de Sikorski a Ucrania ha sido anunciada en redes sociales tanto por el Ministerio de Exteriores de Polonia como por el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, que le ha recibido en la estación de trenes de Kiev.

«Con la escalada de terror ruso contra Ucrania y las provocaciones contra Polonia de fondo, nos mantenemos firmes juntos. Hoy tendremos conversaciones sustanciales sobre nuestra seguridad común, sobre el acceso de Ucrania a la UE y la OTAN y sobre la presión a Moscú», escribió Sibiga.

La influyente historiadora y esposa de Sikorski Anne Applebaum ha viajado con su marido a Kiev. Applebaum ha sido desde el comienzo de la guerra muy activa en su apoyo a la causa de Ucrania.

La visita de Sikorski a Kiev coincide con el comienzo de maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia en el territorio de estos dos países y en los mares Báltico y Barents. EFE

mg/rz/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR