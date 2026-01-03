Silvera tras pasar de Peñarol a Nacional: «Este es el club en el que quiero estar»

Montevideo, 3 ene (EFE).- El atacante uruguayo Maximiliano Silvera aseguró este sábado, en su primera conferencia de prensa tras fichar por Nacional luego de salir de Peñarol, que esa fue «la mejor decisión» para su carrera y que está convencido que el Tricolor es el club en el que quiere estar.

«Obviamente no fue una decisión fácil. Sabemos lo que implica pasar de un lado al otro, sea para el lado que sea. Fue una decisión muy meditada, charlada con la familia. Pusimos muchas cosas sobre la mesa, analizamos las ofertas que teníamos y pensamos que es la mejor decisión para mi carrera y mi futuro. Convencido que este es el club en el que quiero estar», puntualizó.

Silvera comenzó a trabajar este sábado junto a sus nuevos compañeros en el día que marcó el inicio de la pretemporada de los dirigidos por Jadson Viera.

En horas de la mañana, los futbolistas comenzaron a prepararse en la Ciudad Deportiva Los Céspedes bajo las órdenes del cuerpo técnico, que contó con la gran mayoría de los jugadores que estuvieron el pasado año, los nuevos refuerzos y un grupo de juveniles ascendidos al primer equipo.

Además de Silvera, Nacional ya sumó para la próxima temporada al centrocampista Baltasar Barcia, al centrocampista colombiano Jhon Guzmán y a los extremos Agustín Vera y Tomás Verón Lupi.

Campeón uruguayo de la temporada 2025 tras vencer a Peñarol en las finales, el Tricolor defenderá en 2026 su título y jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Para ello comenzó una preparación que tendrá un amistoso el próximo 20 de enero frente al chileno Deportes Concepción en el estadio Gran Parque Central.

En tanto, el primer juego oficial que tendrá el Tricolor será frente a Peñarol por la Supercopa Uruguaya, aunque por el momento no está definida la fecha de ese encuentro. EFE

