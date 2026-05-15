Silvestre Dangond dona instrumentos a escuelas de Colombia e impulsa la educación musical

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Bogotá, 15 may (EFE).- El cantante de vallenato Silvestre Dangond donó instrumentos musicales a dos colegios locales de Colombia como parte del programa ‘Latin Grammy en las escuelas’ que lleva adelante la Fundación Cultural Latin Grammy con el objetivo de impulsar la educación artística en Colombia.

«Me llena de orgullo poder apoyar a jóvenes talentos emergentes, especialmente en un país como Colombia donde la música es una parte fundamental de nuestra identidad», dijo Dangond durante un evento de entrega realizado el jueves.

Los estudiantes del Colegio Enrique Olaya Herrera y la Fundación Sendero de Acordeones de Riohacha, capital departamental de La Guajira, fueron los beneficiarios de la donación y conversaron con el artista y el acordeonista José Juan Camilo sobre el presente de la música.

«Unirme a la Fundación Cultural Latin Grammy en esta iniciativa es algo muy significativo para mí, porque se trata de crear oportunidades reales e inspirar a la próxima generación de artistas. Me veo reflejado en estos estudiantes, en sus sueños, en su pasión, y espero que esta experiencia les recuerde que, con dedicación y amor por la música, todo es posible», declaró el ganador de varios gramófonos.

Esta no es la primera acción benéfica del cantante, quien anteriormente patrocinó dos subvenciones de investigación de música latina enfocadas en potenciar el crecimiento y desarrollo del vallenato.

«Agradecemos a Silvestre Dangond por su alianza y su apoyo continuo a nuestra misión compartida de nutrir a futuros creadores de música latina. Su generosidad hoy creó lo que esperamos que sea una experiencia que estos estudiantes nunca olvidarán y que garantice el legado de la música latina», afirmó la directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin Grammy, Raquel Egusquiza.

‘Latin Grammy en las escuelas’ es un programa educativo que busca inspirar a estudiantes de entre 5 y 18 años a través de la música, crea espacios de conexión con profesionales de la industria y apoya a instituciones de educación musical que enfrentan limitaciones financieras.

Para ello, la Fundación Cultural Latin Grammy invita a artistas reconocidos, músicos profesionales e ingenieros de sonido a visitar escuelas para compartir sus historias y experiencias personales con los niños y adolescentes.

«El objetivo es que los estudiantes aprovechen las oportunidades educativas que se les presenten, lo que les dará una ventaja y una sólida preparación académica para competir en la industria musical», indicó la nota de prensa. EFE

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