Silvestre Dangond lanza ‘Ganas de Tenerla’, con el futbolista Luis Díaz como protagonista

Bogotá, 5 feb (EFE).- El artista colombiano Silvestre Dangond lanzó este jueves ‘Ganas de Tenerla’, una canción que une música y fútbol y cuyo videoclip tiene como figura central al futbolista del Bayern Múnich y la selección colombiana Luis Díaz, en una apuesta festiva previa al Mundial de 2026.

«Silvestre Dangond guía la historia como hilo conductor hasta el momento culminante en el que Lucho Díaz aparece, se suma al baile y se une a la fiesta, sellando visualmente la conexión entre música y deporte», informó el equipo de prensa del artista mediante un comunicado.

La colaboración «conecta dos de las fuerzas más representativas de la cultura colombiana: la música y el fútbol», a través de una propuesta que busca transmitir unidad, identidad y orgullo nacional en un tono festivo y contemporáneo.

El video narra la historia de un joven que sueña con convertirse en futbolista profesional y recorre calles adornadas con banderas de distintos países, en medio de celebraciones colectivas.

No es la primera vez que Díaz se vincula a un proyecto musical, pues en 2024 había cantado varios versos de la canción ‘El ritmo que nos une’, del reguetonero Ryan Castro, y en diciembre del año pasado lanzó ‘La promesa’, una canción en agradecimiento por el momento que vive dentro y fuera de las canchas.

En esta ocasión, el futbolista no canta junto a Dangond, pero participa activamente en el videoclip y aparece al final junto al cantante en un estadio de fútbol.

«La expectativa alrededor del lanzamiento comenzó en TikTok, cuando Silvestre compartió los primeros adelantos del tema y del baile, logrando una rápida viralización», agregó su equipo.

La canción fue compuesta por Dangond junto a Andrés Castro y Juan Daniel Shool, y producida en Miami, con un sonido contemporáneo que conecta con la raíz del vallenato.

Con este lanzamiento, Dangond suma una nueva propuesta musical para el Mundial de 2026, en el que Colombia integrará el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia, Congo y Jamaica.

Como parte de su gira musical ‘El Último Baile’, que ha vendido más de 500.000 entradas en más de 15 estadios de Colombia, el icono del vallenato se presentará en las ciudades estadounidenses de Atlanta, Orlando, Miami, Chicago, Newark y Dallas entre el 5 y el 14 de marzo. EFE

