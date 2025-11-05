Simone Biles cuenta que se ha operado el pecho y se ha hecho otros dos retoques estéticos

2 minutos

Redacción Internacional, 5 nov (EFE).- La gimnasta estadounidense Simone Biles, la más premiada de la historia con 11 medallas olímpicas y 23 oros en campeonatos mundiales, ha revelado que se ha operado el pecho y se ha sometido a otras dos operaciones para corregir las bolsas en los ojos y los lóbulos de las orejas.

Biles, de 28 años, había preguntado a sus seguidores en sus redes qué pensaban que se había hecho, según recordó este miércoles el digital E! News.

«Me he hecho tres cirugías plásticas. Dos de ellas nunca podríais adivinarlas. Haced vuestras apuestas», decía a finales de octubre en TikTok.

La gimnasta acabó desvelando que se ha sometido a un aumento de pecho, una blefaroplastia inferior y una corrección de los lóbulos de las orejas.

«Blefaroplastia inferior porque tenía unas bolsas horribles en los ojos y cirugía del lóbulo de la oreja, ya que cuando era más joven se me desgarró el lóbulo cuando se me arrancó un pendiente», dijo la campeona olímpica.

Biles se casó en 2023 con Jonathan Owens, jugador de fútbol americano en los Chicago Bears de la liga NFL.

Tres años antes, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, decidió retirarse de la final por equipos y de varias competencias individuales para priorizar su salud mental, afectada por una crisis de ansiedad y un bloqueo que le impedía coordinar cuerpo y mente.

A principios de octubre, en un evento en Buenos Aires, mantuvo la incertidumbre sobre su participación en los próximos Juegos Olímpicos, que tendrán lugar en Los Ángeles en 2028.

Aunque aseguró que actualmente se está tomando un descanso de la gimnasia porque consideró que «es fundamental que la salud física esté a la altura de la salud mental», apuntó que estará presente «de alguna manera» en esos Juegos, sin precisar si «compitiendo o en las gradas». EFE

