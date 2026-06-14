Simpatizantes de Sánchez marchan en Lima «en defensa del voto popular»

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Lima, 13 jun (EFE).- Cientos de simpatizantes del izquierdista Roberto Sánchez, que se juega voto a voto la Presidencia de Perú contra la derechista Keiko Fujimori, marcharon este sábado en Lima junto a un fuerte resguardo policial para pedir transparencia en el escrutinio de los votos y rechazar una eventual victoria de la líder de Fuerza Popular.

Con el escrutinio al 98,552 %, Fujimori gana la segunda vuelta presidencial con una ventaja de 18.500 votos al haber recibido un 50,051 % del sufragio frente al 49,949 % obtenido por Sánchez.

Los peruanos están a la espera de que los jurados especiales electorales (JEE) resuelvan las 1.340 actas impugnadas, observadas y que contienen errores materiales, un proceso que aún se extenderá varios días e incluso semanas.

A la espera de que se defina el resultado oficial, el partido de Sánchez, Juntos por el Perú, ha alertado de indicios de presuntas irregularidades en mesas de votación en la capital, en regiones del norte donde Fujimori tiene más respaldo y también en el extranjero.

Así, colectivos, sindicatos y simpatizantes del izquierdista se concentraron la tarde del sábado en la emblemática Plaza San Martín del centro de Lima y llegaron hasta la sede central del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para defender «la voluntad popular» expresada en las urnas y exigir total transparencia durante la etapa de revisión de actas.

Durante la protesta se vieron carteles de Fujimori caracterizada como una rata y como un demonio y los presentes expresaron su rechazo ante un eventual gobierno de la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori.

Además, poco antes de la marcha, Juntos por el Perú denunció en un comunicado que la Municipalidad de Lima, a cargo del partido ultraconservador Renovación Popular, cercó gran parte del centro histórico de la ciudad, «vulnerando el libre tránsito y el derecho a la protesta» y calificó esta medida como «respuesta política arbitraria, inconstitucional e ilegal».

La manifestación también contó con la presencia de simpatizantes provenientes de distintas regiones del interior del país y familiares de las víctimas asesinadas en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 e inicios del 2023, que apoyaban al expresidente Pedro Castillo (2020-2021) a quien Sánchez promete sacar de prisión.

También hubo protestas en otros puntos del país como Chiclayo, en el norte, y Arequipa, Puno y Ayacucho en el sur.EFE

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