Simple Minds lanza edición especial del álbum ‘Once Upon A Time’ por su 40 aniversario

Londres, 17 oct (EFE).- La banda de rock británica Simple Minds lanzó este viernes a la venta una edición especial de su exitoso álbum ‘Once Upon A Time’ con motivo de su 40 aniversario con canciones y grabaciones adicionales, según informó la discográfica Universal Music en un comunicado.

En concreto, la caja se compone de cinco CDs: el álbum original y otros discos complementarios que incluyen, entre otras, la versión original y extendida de ‘Don´t You (Forget About Me)’, caras B, rarezas, un libreto con fotografías poco conocidas, entrevistas o la grabación completa del concierto ‘Live in The City of Light’ en París (1986).

Lanzado originalmente en octubre de 1985, ‘Once Upon A Time’ se convirtió en el álbum más exitoso de la banda de Glasgow (Escocia) hasta la fecha, llegando a vender dos millones de copias en apenas dos meses y llegando al primer puesto de las listas de éxitos en el Reino Unido y al ‘Top 10’ en Estados Unidos.

Tras el éxito de ‘Don´t You (Forget About Me)’ (1985) para la banda sonora de la película ‘El club de los cinco’, este álbum, lanzado unos meses más tarde, fue el trampolín que impulsó a Simple Minds a cifras estratosféricas de éxito a nivel mundial.

Con el lanzamiento de ‘Once Upon A Time’, la banda escocesa emprendió una gira por los Estados Unidos, Europa continental, Reino Unido, Canadá, Japón, Australia o Nueva Zelanda.

«¡La retrospectiva es gloriosa! Cuarenta años después, Simple Minds se siente orgulloso de incluir ‘Don´t You (Forget About Me)’ en esta nueva y elegante edición de nueve temas de ‘Once Upon A Time'», aseguró el vocalista de la banda, Jim Kerr, en una breve nota en su página web. EFE

