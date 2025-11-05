Sin ayuda alimentaria del gobierno «no como»: el drama de millones en EEUU

4 minutos

Eric Dunham, padre de dos adolescentes y con una discapacidad, necesita de la ayuda alimenticia federal. Pero con la parálisis presupuestaria en Estados Unidos, Donald Trump suspendió este programa de asistencia, arriesgando la alimentación de 40 millones de personas.

«Si no recibo mis vales de alimento, literalmente no como. Me sobran 24 dólares (del salario), el resto va para la manutención de mis hijos», explica Eric, quien tras un accidente no puede trabajar al mismo ritmo que lo hacía antes, en el área de servicios.

El sábado, el hombre de 36 años almorzó gracias a la caridad de un restaurante en Houston, Texas. Se llevó unos sándwiches y bebidas del local Petit Beignets and Tapioca, en el noroeste de la ciudad.

Uno de cada ocho estadounidenses se beneficia de las denominadas «food stamps» o vales de alimentos que entrega desde hace más de seis décadas el Programa federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Tras la parálisis presupuestaria producida por la falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso, Trump anunció que dejaría de financiarlo desde este sábado, por primera vez desde su creación.

Pero el viernes un juez federal ordenó al gobierno usar fondos de emergencia para mantenerlo andando. Trump dijo que acataba, pero mientras la burocracia se ajusta muchos se quedaron sin el beneficio.

«Hay muchos despidos y encima ahora la gente se queda sin beneficios de alimento, nadie sabía qué iba a pasar, así que hice sándwiches para aquellos del programa SNAP, para que al menos tengan una comida garantizada», dijo Nhan Ngo, de 37 años, propietario del restaurante donde Eric se abasteció.

En tanto, en el sur de la ciudad, miles de personas que no recibieron sus «food stamps» o temen no recibirlas esta semana, hacen fila en sus autos afuera del NRG Stadium, donde voluntarios del Banco de Alimentos de Houston llenan los maleteros con frutas y productos no perecederos.

– Esto no es un lujo –

«Hoy se suspendió el programa de asistencia SNAP, algo sin precedentes en la historia. Esto afecta a aproximadamente 425.000 hogares solo en el área de Houston. Las comunidades están haciendo todo lo posible para ayudar a estas familias a salir adelante mientras tanto», dijo el presidente del Banco de Alimentos de Houston, Brian Greene.

Pese a que un juez ordenó que el programa del SNAP siga siendo financiado «tomará varios días para que se reinicie», consideró.

Ese vacío afectó a Sandra Guzmán, de 36 años y madre de dos niños, quien la semana pasada realizó el pedido de sus vales de alimentos, pero le dijeron que no había y que buscara ayuda en otro lado mientras tanto.

«Llamé hace dos días para solicitar mis beneficios y me dijeron que no sabían qué pasaría (…). Esto no es un lujo sino algo tan básico como comida para mis hijos. Las ‘food stamps’ representan el 40% de mis gastos», explicó.

– Alimentos vs «ballroom» –

May Willoughby, de 72 años, llegó al estadio a buscar un poco de comida, junto con su nieta. Cree que si la paralización de la ayuda continúa puede haber caos.

«Necesitamos nuestras ‘food stamps’, seguro social, de salud, y es ahora. Si lo cortan se va a armar una guerra y la gente va a comenzar a robar, a pelearse con otros para quitarles lo que necesitan para alimentar a sus familias. Necesitamos ayuda», explicó.

También en el estadio, Carolyn Guy, de 51 años, madre de 4 hijos y actualmente sin empleo, consideró absurdo que el gobierno de Trump invierta en otras cosas, como un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, en vez de en este programa.

«¿Por qué nos quitan nuestras cosas? (…) Nos quitan los cupones de alimentos, pero ahora se preparan para construir un ballroom. No tiene sentido», sostuvo.

Después de recoger sus sándwiches, Eric intentó justificarse por no tener con qué pagar. Mostró su carnet del programa SNAP y las secuelas del atropello que sufrió. A cambio, le ofreció a Nhan un prolongado, inesperado y silencioso abrazo.

mav/db/cjc/mas