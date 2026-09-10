Sin Bandera arranca una gira por EE.UU. que reivindica la balada pop

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Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 10 sep (EFE).- El dúo romántico Sin Bandera inicia una nueva gira por Estados Unidos con la que defiende la balada pop frente al dominio de los géneros urbanos en el mercado y renueva su profunda conexión de más de dos décadas con el público latinoamericano.

«Estamos disfrutando mucho este disco, esta gira, esta etapa, por muchas circunstancias que tienen que ver con ser cada vez más dueños de nuestro proyecto, que es este grupo», indica el argentinomexicano Noel Schajris, miembro del grupo, en una entrevista con EFE.

Junto al mexicano Leonel García, el dúo retomará los escenarios el próximo 18 de septiembre en la ciudad de El Paso (Texas) como parte de una gira acompaña al lanzamiento el pasado febrero de ‘Escenas’, su álbum más íntimo y honesto en el que exploran los momentos clave en la vida de cualquier persona.

«Es el momento de nuestras vidas. Me vienen a la mente palabras como plenitud, mucha alegría y madurez, entendida desde el disfrutar cada vez más de la vida», agrega Schajris.

Tras recorrer varias paradas de Latinoamérica, ‘Escenas Tour’ continuará su recorrido en Estados Unidos pasando por ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York y Chicago, antes de cerrar en Indianápolis el próximo 29 de enero.

La balada en tiempos de cúspide urbana

La gira de Sin Bandera, que se fundó en la década de los 2000, se produce en un momento marcado por el dominio de los ritmos urbanos, cuyo auge ha desplazado los espacios comerciales de la balada pop.

«Para el rock o para la balada pop se han cerrado muchos espacios y para el urbano o para el regional mexicano se han abierto.De pronto en España, por ejemplo, hay más gente haciendo balada, hay una balada más alternativa y de cantautor», explica a EFE García.

Para el dúo, este panorama «tiene mucho que ver con la industria misma, las decisiones que ha tomado de qué promover y qué no promover, dónde está la retribución más rápida en cuestión económica, y eso ha complicado la situación».

Ello ha provocado que haya que «luchar por los espacios más que antes para que exista, para que sigue existiendo», añade el mexicano.

Un puente a Latinoamérica

En las más de dos décadas de carrera musical, Sin Bandera ha logrado consolidar un fuerte arraigo emocional con la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

De hecho, el éxito ‘Kilómetros’ de 2001 «fue un en su momento algo importante en nuestra carrera. Fuerte en su momento para el migrante», dice Schajris.

A pesar de que nunca se han considerado representantes de la música regional o el folclore cultural, el dúo resulta de una amalgama de influencias culturales latinoamericanas que marcaron sus infancias y de artistas con los que se conmovieron a lo largo de su trayectoria.

«Sin Bandera nunca fue una cosa sencilla, pero creo que la gente por eso mismo la recibió en muchos lugares diferentes, porque no sentían que era de un lugar, sino que era una combinación de muchos elementos que podían funcionar», indica García.

«De alguna manera, musicalmente hablando, sin bandera abarca todas las banderas musicales y las convierte en ninguna… o en todas», sentencia Schajris. EFE

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(foto)(vídeo)