Sin contagio y en observación la alemana que mantuvo contacto con infectado de hantavirus

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Berlín, 8 may (EFE).- La alemana que se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Düsseldorf, en el oeste alemán, en observación tras haber mantenido contacto con una persona infectada de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius se mantiene estable y sin signos de infección tras haberse sometido a análisis virológicos.

«La paciente se encuentra en un estado clínico estable» y los resultados de los análisis realizados «no indican hasta el momento la presencia de una infección», indicó el hospital en un comunicado.

«El agente patógeno no ha podido detectarse en los análisis de laboratorio», agregó el centro médico, que mantiene en observación a la mujer en vista de que el periodo de incubación del patógeno puede ser muy variable.

Dado que la aparición de los síntomas pueden durar «varias semanas», son «necesarios más controles y observación clínica», apuntó el comunicado.

Tres personas que viajaban en el crucero MV Hondius fallecieron después de que la embarcación partiera hace un mes de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina.

Según Oceanwide Expeditions, 146 personas permanecen a bordo del crucero bajo estrictas medidas sanitarias de prevención.

Se espera que el barco, que tenía como destino Cabo Verde, llegue el domingo al puerto de Granadilla de Abona, en la isla canaria de Tenerife.

La página web de tráfico marítimo VesselFinder situaba al crucero hacia las 15.30 GMT frente a las costas del Sáhara Occidental. EFE

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