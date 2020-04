No es legalmente posible liberar a un prisionero después de la mitad de la sentencia como medida cautelar, sólo porque pertenece a un grupo de riesgo, advierte Alain Hofer, secretario general adjunto de la Conferencia de Directores Cantonales de Justicia y Policía al periódico gratuito 20 Minuten. La interrupción de la detención o la liberación por causa del coronavirus, según el CDCJP, sólo debe entenderse como un último recurso.

Coronavirus, i detenuti in Svizzera rimangono dietro alle sbarre

Coronavirus: Gefangene in der Schweiz bleiben hinter Gittern

Coronavirus, los prisioneros en Suiza permanecen tras las rejas Luigi Jorio 19 de abril de 2020 - 16:00 Algunos países han decidido liberar a los presos anticipadamente para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles. En Suiza se prefieren otras medidas. Suspensión de visitas, permisos extraordinarios, actividades deportivas, trabajos de laboratorio y clases escolares: estas son algunas de las medidas adoptadas en las cárceles de Suiza -las intervenciones varían de un cantón a otro- para proteger la salud de los reclusos y los guardianes de las cárceles. "Intentamos evitar el contacto físico entre los reclusos, mantener nuestra distancia y evitar la reunión de más de cinco personas, lo que es más fácil de decir que de hacer en la cárcel", explica Franz Walter, Director de Instalaciones Penitenciarias del cantón de Friburgo, entrevistado por el periódico local ‘Freiburger Nachrichten’. En Suiza no se han producido disturbios y brotes como en varios países de América Latina, con decenas de muertos y heridos. Sin embargo, "el potencial de agresión y por lo tanto el riesgo de rebelión ha aumentado", señala Franz Walter. En Ginebra, el 3 y el 4 de abril, 43 reclusos de la prisión de Champ-Dollon en Ginebra -8% del total- se negaron a volver a sus celdas, aunque después se vieron obligados a hacerlo. El virus de la coronación en las prisiones La realidad del mundo carcelario es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad exterior, observa Marcel Ruf, director de la prisión de Lenzburg en el cantón de Argovia. "Algunos acogen con agrado las medidas, otros las consideran excesivas", indica en el ‘Luzerner Zeitung’. Hay por lo menos 35 casos confirmados de coronavirus en las cárceles de Suiza, 33 de los cuales forman parte del personal de la Conferencia de Directores Cantonales de Justicia y Policía ( CDCJP). Compensar las restricciones de las libertades A pesar del carácter excepcional de la actual crisis sanitaria, los derechos y libertades de los reclusos deben preservarse en la mayor medida posible, dicen las asociaciones de derechos humanos, que piden "medidas no convencionales y creativas" para proteger a los reclusos y al personal. "Las libertades de un prisionero ya están limitadas en sí mismas y, por lo tanto, cualquier restricción debe ser compensada con otras medidas", dice a swissinfo.ch David Mühlemann, especialista en asuntos de privación de libertad en humanrights.ch. Para compensar la suspensión de las visitas, Mühlemann recomienda el uso de videollamadas. El tiempo de emisión debe mantenerse a toda costa, dice. "Las distancias sociales deben ser respetadas y por lo tanto se debe hacer espacio en la prisión y la población carcelaria debe ser reducida". El Código Penal suizo prevé la libertad condicional de los que han cumplido dos tercios de su condena. Pero a menudo no es así, dice David Mühlemann. "El uso de esta medida es ahora más necesario que nunca. Los prisioneros que han cumplido la mitad de su sentencia y que pertenecen a grupos de riesgo también deberán ser liberados." Jonas Weber, profesor de derecho penal en la Universidad de Berna, va más allá al sugerir la idea de una amnistía general. El Estado podría condonar los dos últimos meses de la sentencia para todos los prisioneros, dijo al semanario suizo Wochenzeitung. No hay indulto para los prisioneros en peligro Hay prisiones que han dado más tiempo para las llamadas telefónicas y están estudiando la posibilidad de permitir las videollamadas, especialmente durante las vacaciones de Pascua, señala David Mühlemann de humarights.ch. Algunos cantones han tomado medidas aún más inusuales. Berna envió a casa a 27 prisioneros que estaban en un régimen de prisión abierta o semidetención porque pertenecían a categorías de riesgo. Sin embargo, lo que se ha hecho en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países, no parece ser una opción en Suiza. No es legalmente posible liberar a un prisionero después de la mitad de la sentencia como medida cautelar, sólo porque pertenece a un grupo de riesgo, advierte Alain Hofer, secretario general adjunto de la Conferencia de Directores Cantonales de Justicia y Policía al periódico gratuito 20 Minuten. La interrupción de la detención o la liberación por causa del coronavirus, según el CDCJP, sólo debe entenderse como un último recurso.