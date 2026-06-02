Sin inmigración, la producción per cápita en España caería un 12 % en 2060, según estudio

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Londres, 2 jun (EFE).- La producción per cápita en España caería en torno al 12 % para 2060 si el país no contase con la inmigración, lo que refleja la gran dependencia del país de los migrantes en edad laboral, según concluye la firma independiente de análisis Oxford Economics.

Esta organización ha analizado un escenario de «Migración Cero», que cuantifica, de manera puramente hipotética, el impacto a nivel global de un mundo sin migración. Así, estima que eliminarla reduciría la producción mundial por habitante en aproximadamente un 5 % para 2060, con diferencias notables entre países, y destaca particularmente el caso de España.

Para conocer el impacto futuro de no contar con flujos migratorios la firma ha analizado por separado y manera aislada la contribución de la migración con respecto al crecimiento a largo plazo, a la oferta laboral, a la productividad y a las finanzas públicas en economías avanzadas y en desarrollo.

Y ha llegado a la conclusión de que la magnitud del impacto varía según la proporción de personas en edad laboral en la inmigración de cada país: en el caso de España la producción por habitante descendería en alrededor de un 12 % en unos 34 años, mientras que en Estados Unidos se observa un descenso casi inapreciable, de solo el 1 %, ya que la composición por edades de sus flujos migratorios es más heterogénea.

Los casos de Australia y Canadá son particulares, ya que el aumento de la producción per cápita sería de alrededor del 1 % y el 4 %, respectivamente, debido a que ambos países reciben una alta proporción de flujos migratorios que en su mayoría no forman parte de la población activa.

Oxford Economics señala que las economías de destino (países desarrollados) experimentan descensos demográficos significativos en su pirámide poblacional, mientras que las economías de origen (en vías de desarrollo) registran modestos aumentos demográficos a medida que la mano de obra retenida se distribuye entre poblaciones nacionales más grandes.

«La población total nos indica la magnitud del ajuste. La producción per cápita refleja el nivel de vida y disminuye en la mayoría de las economías de destino porque se pierden las ganancias de productividad que aporta la migración», señala el informe, elaborado por los economistas Benjamin Trevis y Marco Santaniello.

«Los migrantes suelen llegar en la plenitud de su vida laboral, por lo que su (eventual) expulsión incrementa los índices de dependencia de la tercera edad y reduce la base impositiva justo cuando aumenta el gasto relacionado con la edad», subraya el documento.

«Los resultados subrayan la contribución fundamental de la migración a nuestro pronóstico base», agrega el análisis. EFE

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