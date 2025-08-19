Sin más fondos, el PMA dejará de ayudar a medio millón de personas en Camerún

Nairobi, 19 ago (EFE).- Medio millón de personas en Camerún dejarán de recibir el apoyo crucial del Programa Mundial de Alimentos (PMA) a finales de agosto si no crece la financiación, alertó este martes esta agencia de las Naciones Unidas, en un contexto marcado por los recortes de Estados Unidos y varios países europeos.

«Hemos llegado a un punto crítico. Sin financiación inmediata, los niños pasarán hambre, las familias sufrirán y se perderán vidas», dijo en un comunicado el director para Camerún del PMA, Gianluca Ferrera.

Si no aumentan los fondos, el PMA tendrá que suspender a finales de este mes la ayuda alimentaria que reciben más de 240.000 personas desplazadas por el conflicto en el país.

Además, más de 200.000 niños y madres dejarán de recibir ayuda nutricional y las comidas escolares para 60.000 menores se verán interrumpidas.

El impacto de los recortes ya se ha notado en Camerún: el pasado julio, el PMA tuvo que poner fin a la ayuda que proporcionaba a más de 26.000 refugiados nigerianos en el campo de desplazados de Minawao (norte), mientras los refugiados provenientes de la República Centroafricana que viven en el campamento de Gado (este) están recibiendo ahora solo la mitad de su ración diaria de comida.

«Estos recortes empeorarán la seguridad alimentaria a corto plazo, pero también tendrán implicaciones a largo plazo para el país. Reducir las comidas escolares probablemente revertirá los avances en educación, logrados con tanto esfuerzo, como la asistencia», lamentó Ferrera.

Se estima que 2,6 millones de personas en Camerún están sufriendo hambre entre junio y agosto de 2025, lo que supone un aumento del 6 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Para garantizar que la ayuda alimentaria continúa en los próximos seis meses, entre agosto y el próximo enero, son necesarios 65,5 millones de dólares adicionales, según el PMA.

La abrupta congelación de la ayuda internacional ordenada el pasado enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con los recortes del presupuesto humanitario anunciados por otros países en Europa, han agravado la escasez de fondos de las ONG y han puesto en peligro las vidas y la salud de millones de personas en todo el mundo y, especialmente, en África. EFE

