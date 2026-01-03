Sin Maduro en el poder, venezolanos en Perú piensan en volver y otros en quedarse

Lima, 3 ene (EFE).- Los venezolanos residentes en Perú comienzan a evaluar un posible retorno a su país tras conocer que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado este sábado en un operación militar desarrollada por Estados Unidos, mientras otros creen que se quedarán en tierras peruanas, donde han echado raíces.

«Perú me abrió las puertas. Hoy mis hijos tienen una calidad de vida gracias a este país. Ahora a planear cómo vamos a volver y quiénes vamos a volver, pero con arraigo y amor a este país», expresó a EFE Neira Villarreal durante las celebraciones de la comunidad venezolana en Lima al conocer la detención de Maduro.

En Perú residen más de 1,6 millones de venezolanos, la segunda comunidad venezolana en el exterior, con Lima como la tercera ciudad del mundo con más venezolanos, incluida la propia Venezuela.

Villarreal lleva nueve años fuera de su país y únicamente pudo regresar el año pasado para visitar a sus padres, por lo que confía en un pronto reencuentro familiar.

Mientras, Jessica Cordero, que lleva tres años residiendo en Lima, comentó que por ahora no se plantea a corto plazo retornar a Venezuela, porque «va a seguir siendo difícil» más allá de que no esté Maduro en el poder.

«Pero ya es un comienzo. Es el primer paso que se está dando. Lo demás vendrá por añadidura», manifestó Cordero, que salió a las calles a celebrar por sus compatriotas que «no pueden celebrar, pero no nos cabe la alegría en el pecho».

Lino Pérez acumula diez años lejos de Venezuela. «No he podido regresar a Venezuela. Lo más triste ha sido despedirme de mis familiares que han fallecido, porque yo no he podido entrar a Venezuela porque soy perseguido político», indicó.

Pérez explicó que ha estado despierto toda la madrugada, desde la 1.00 hora local (6.00 GMT), cuando unos familiares que viven cerca de La Carlota le avisaron de los primeros bombardeos de la operación militar llevada a cabo por las fuerzas especiales de Estados Unidos.

«Estamos muy feliz por la situación. Ellos no eran políticos, sino criminales y asesinos. Siempre que el pueblo se levantaban en contra de ellos en las votaciones, cada vez agredían más al pueblo, los encerraban», señaló.

«Fue lo que sucedió por tantos años en Venezuela por una mala decisión pensando que era la libertad de Venezuela. El chavismo nos engañó para robarnos nuestro país. Cuando intentamos sacarlos, fueron muy agresivos contra nosotros. Ellos no eran políticos, eran delincuentes», añadió. EFE

