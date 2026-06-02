Sin noticias de Suu Kyi un mes después del supuesto traslado a un arresto domiciliario

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Bangkok, 2 jun (EFE).- Un mes después de que el Gobierno militar birmano anunciase su traslado de prisión a arresto domiciliario, el entorno de la exlíder democrática birmana Aung San Suu Kyi continúa sin noticias sobre su paradero, pese a las peticiones de su familia y de países de la región para contactar con la octogenaria nobel de la paz.

La única información de la que sigue disponiendo su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), es la declaración difundida por el régimen ya que, según confirmó este martes a EFE una fuente de la formación, «hasta ahora no se ha sabido nada» sobre Suu Kyi, porque «no se le ha permitido reunirse con los abogados ni con los dirigentes» de su formación.

La noche del 30 de abril los militares anunciaron su excarcelación y traslado a arresto domiciliario, sin revelar la ubicación ni aportar más detalles. Lo único que publicaron fue una fotografía en la que la política aparecía visiblemente delgada, con su característica cola de caballo y sentada frente a dos agentes de seguridad, aunque se desconoce la fecha de la instantánea.

Su hijo Kim Aris se ha mostrado especialmente activo en las redes sociales al reclamar a los militares pruebas sobre su estado de salud. El lunes, a través de una campaña en Facebook, pidió a sus seguidores que se sumaran a la exigencia de una prueba para responder a la pregunta: «¿Mi madre sigue viva?».

Estas demandas se han venido repitiendo desde hace tiempo, ya que el último contacto que Aris mantuvo con Suu Kyi fue a través de una carta recibida hace dos años y enviada desde prisión, donde cumplía condena por cargos presentados por el Ejército que ella niega, como vulnerar la ley de secretos oficiales o fraude electoral.

Cinco años sin libertad

La premio nobel fue encarcelada tras el golpe de Estado de febrero de 2021, impulsado por el general golpista y recién investido presidente Min Aung Hlaing, quien derrocó al gobierno civil, frustró la transición democrática y exacerbó la guerra civil que el país arrastra desde hace décadas.

Coincidiendo con la actual e inusual visita a India del militar, el secretario de Asuntos Exteriores de Nueva Delhi, Vikram Misri, declaró el lunes a los medios que tanto el primer ministro, Narendra Modi, como Min Aung Hlaing habían hablado sobre la democracia birmana y el destino de Suu Kyi, sin que su respuesta despejase las incógnitas sobre su situación.

«El primer ministro (Modi) planteó este asunto al presidente (Min Aung Hlaing) y esta fue una discusión que se dio, principalmente en el contexto del proceso de paz que ha estado en marcha en Birmania durante bastante tiempo», dijo Misri en rueda de prensa, según un comunicado de su oficina.

En este contexto, Filipinas, que este año preside la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que forma parte Birmania, ha pedido en reiteradas ocasiones acceso para que su ministra de Exteriores, Theresa Lazaro, se reúna con Suu Kyi.

Desde el golpe de Estado, Birmania entró en una espiral de crisis y ostracismo internacional, con más de 22.100 personas aún detenidas y 8.066 muertos a manos del Ejército y las fuerzas de seguridad, según datos difundidos el lunes por la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos del país.

El presunto cambio de situación penitenciaria a arresto domiciliario de Suu Kyi se enmarca en la pretendida transición política del régimen, que en los últimos meses ha tratado de recomponer su imagen internacional.

La toma de posesión de Min Aung Hlaing el pasado 10 de abril tuvo lugar después de unas elecciones organizadas por la cúpula militar entre diciembre y enero, celebradas en un clima de represión en zonas dominadas por el Ejército, que apenas controla la mitad del país, y que carecieron de oposición representativa. EFE

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