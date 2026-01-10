Sindicalistas bolivianos mantienen bloqueos tras la ruptura del diálogo con el Gobierno

La Paz, 10 ene (EFE).- Los sindicatos que forman parte de la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen este sábado 45 puntos de bloqueo después de la ruptura del diálogo con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, en busca de que el Ejecutivo derogue el decreto que eliminó el subsidio a los combustibles.

«Hay 45 puntos de bloqueo en los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este)», reportó a los medios el inspector de la Policía Boliviana, Gunter Agudo.

Los bloqueos forman parte de las protestas que la COB inició el pasado 20 de diciembre para exigir al Gobierno la abrogación del decreto 5503 que puso fin al subsidio a la gasolina y el diésel, y que consideran «inconsitucional» y «entreguista» de los recursos naturales y empresas estatales a capitales privados.

El decreto, vigente desde el 17 de diciembre, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86 % y del 162 % respecto a los costes subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.

En la víspera, los dirigentes de la COB y el Gobierno rompieron un nuevo proceso de diálogo que, según las autoridades nacionales iba por buen camino, pero que tropezó con la exigencia de abrogación del decreto que mantuvieron algunos líderes sindicales.

Anoche, el principal dirigente de la COB, Mario Argollo, indicó que la protesta «ya se ha vuelto una revolución nacional», por lo que instó a las organizaciones del «pueblo» a sumarse a los reclamos que mantiene el mayor ente sindical del país.

La COB llamó a una reunión de «emergencia» en La Paz para la tarde de este sábado que podría definir nuevas acciones de protesta.

El Gobierno reiteró que no retrocederá en sus medidas, ya que el decreto consiguió garantizar la provisión de combustibles, que era escasa desde mediados de 2024, y que el valor del dólar en el mercado paralelo se sitúe por debajo de los 10 bolivianos. EFE

grb/vh