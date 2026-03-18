Sindicalistas peruanos piden reforzar el diálogo social y un modelo estable de negociación

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Valladolid (España), 18 mar (EFE).- Representantes sindicales de Perú defendieron este miércoles la necesidad de reforzar el diálogo social en su país para impulsar un modelo más estable de negociación entre trabajadores, empresarios y Gobierno.

Explicaron que en el Perú existe el Consejo Nacional del Trabajo, un órgano tripartito consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aunque en los últimos años su funcionamiento se ha visto «debilitado».

Según la secretaria general de la Central Autónoma de Trabajadores, Paula Aliaga, este órgano ha tenido algunos logros, pero actualmente atraviesa «dificultades» para mantener su actividad.

En determinados momentos, precisó, los empleadores se han retirado del diálogo y también ha habido protestas por parte de los trabajadores, lo que ha «dificultado la continuidad de las reuniones y el trabajo de las comisiones técnicas».

Los sindicalistas participaron en un encuentro con el Consejo Económico y Social (CES) de la región española de Castilla y León para conocer cómo se articula un diálogo «constante y fortalecido» que permita abordar cuestiones relacionadas con el empleo, la seguridad y salud laboral o la protección social.

Entre los retos que afronta Perú, destacaron la elevada informalidad laboral, que según Aliaga, supera el 75 %, una situación que se ve agravada por factores estructurales y por la presencia de trabajadores inmigrantes, en su mayoría venezolanos, que encuentran dificultades para acceder a empleo legal.

También subrayaron la necesidad de mejorar las condiciones para la participación sindical en el diálogo social, al considerar que en su país existen «limitaciones» como las restricciones de las licencias sindicales o las dificultades para financiar la actividad de las organizaciones laborales.

En este contexto, señaló que Perú se encuentra actualmente en un proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el que uno de los aspectos evaluados es precisamente el fortalecimiento del diálogo social.

Los representantes sindicales resaltaron que el objetivo debe ser avanzar hacia un modelo que permita «reducir la pobreza y promover un empleo con derechos, basado en el trabajo decente, la seguridad laboral y el respeto a la negociación colectiva».

También incidió en cumplir los compromisos internacionales asumidos por Perú en materia laboral y social, como los relacionados con la libertad sindical, la protección de las comunidades indígenas y el derecho a la consulta previa sobre el uso de sus territorios. EFE

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