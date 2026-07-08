Sindicalistas piden la salida de Delcy Rodríguez y critican su respuesta a los terremotos

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Caracas, 8 jul (EFE).- Más de un centenar de personas convocadas por sindicatos salieron este miércoles a protestar en Caracas para exigir la salida de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pedir elecciones presidenciales y criticar la respuesta del Gobierno tras los dos terremotos de hace dos semanas.

«Necesitamos salir del régimen para que se plantee una junta de gobierno y, en la inmediatez necesaria de 30 días, (se celebren) elecciones presidenciales y parlamentarias», dijo a EFE Josefina Guerra, activista de la Coalición Sindical Nacional.

Las manifestantes elevaron carteles con mensajes de todo tipo: «Trump traitor (traidor)», «Elecciones ya», «Te estamos esperando, nuestra principal rescatista», este último dirigido a la líder opositora María Corina Machado, quien prometió regresar a Venezuela pronto.

Los manifestantes partieron desde plaza Venezuela hasta un centro cercano del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se detuvieron y pidieron la liberación de los presos políticos, cifrados en 389 según la ONG Foro Penal.

En el lugar, había una valla de contención policial que los manifestantes aporrearon como un tambor, lo que dio paso a la salida de varios funcionarios del Sebin que tenían sus rostros cubiertos y sostenían escopetas, mientras policías portaban cámaras en su pecho.

«Señor presidente Donald Trump: este pueblo está dispuesto a seguir luchando por la democracia de este país y vamos a seguir en la calle», subrayó el sindicalista Gilberto Alcalá.

Los manifestantes continuaron su paso a pesar de la lluvia hacia un hotel del este de Caracas, adonde acudieron para manifestar sus exigencias a funcionarios estadounidenses que aseguraron se encuentran hospedados ahí.

«Invitamos a todos los estados del país a salir a las calles, a luchar por esa libertad, agradeciendo la ventana del 3 de enero (cuando EE.UU. capturó a Nicolás Maduro). Tenemos que terminar de abrir la puerta de la democracia y la libertad», pidió José Patines, líder de la coalición sindical.

«Han querido jugar con el luto de los venezolanos diciendo que no es el momento de estar en las calles. Pues sí: este y todos los días es el momento para pelear por la libertad. Este y todos los días es el momento para reivindicar a los que están vivos, para reivindicar a los que se fueron en una tragedia», añadió.

Patines criticó la respuesta gubernamental tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, al asegurar que las autoridades actuaron 72 horas después, y destacó la labor de miles de civiles voluntarios, quienes donaron insumos y ayudaron en labores de búsqueda de sobrevivientes.

La manifestación concluyó con un minuto de silencio por las víctimas que ha dejado el terremoto: al menos 3.685 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda, según cifras oficiales.

El movimiento sindical apuntó que el próximo 28 de julio saldrán a las calles, cuando se cumplen dos años de las presidenciales en las Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral, un resultado que la oposición liderada por Machado considera fraudulento mientras reivindica la victoria de Edmundo González Urrutia. EFE

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(foto)(vídeo)