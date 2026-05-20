Sindicato anuncia una huelga en el gigante surcoreano Samsung Electronics

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El principal sindicato de los trabajadores del gigante surcoreano de los semiconductores Samsung Electronics anunció una huelga a partir del jueves, después de que se derrumbaran las negociaciones sobre el pago de primas.

La medida de fuerza incrementó la preocupación por una posible perturbación de la industria de los circuitos integrados, clave para ese país asiático.

Se espera que la huelga supere con creces una paralización de 2024 que reunió a unos 6.000 trabajadores en el mayor fabricante mundial de chips de memoria.

El conflicto gira en torno al reparto de beneficios en un actor clave de la cadena de suministro mundial de semiconductores, cuyos microchips se utilizan ampliamente en sistemas de inteligencia artificial y en productos de electrónica de consumo.

Las acciones del gigante tecnológico se han disparado casi un 400% en el último año impulsadas por el auge de la IA, y su capitalización bursátil superó por primera vez el billón de dólares en mayo.

El sindicato había exigido la eliminación del límite a las primas, fijado en el 50% del salario anual, y que el 15% del beneficio operativo se destinara a bonos.

«Hacia las 22H00 del 19 de mayo, el sindicato aceptó la propuesta de mediación presentada por la Comisión Nacional de Relaciones Laborales; sin embargo, la dirección [de la empresa] expresó su rechazo», señaló el gremio en un comunicado el miércoles.

Ante ese cuadro, «el sindicato iniciará legalmente una huelga general mañana [jueves], según lo programado», agregó.

Según el abogado del sindicato, unos 50.500 trabajadores abandonarán las líneas de producción durante 18 días a partir del jueves, tras el fracaso de las negociaciones con la directiva.

La dirección de Samsung afirmó que las conversaciones fracasaron porque «ceder a las exigencias excesivas del sindicato pondría en riesgo los principios fundamentales de la gestión de la empresa».

En el seno del gobierno surcoreano aumenta la preocupación de que una huelga prolongada pueda perjudicar a la economía, dado que los chips representan alrededor del 35% de las exportaciones.

La oficina presidencial de Corea del Sur expresó su «profundo pesar» por el colapso de las negociaciones e instó a ambas partes a seguir trabajando para alcanzar un acuerdo.

El gobierno podría invocar poderes de mediación de emergencia, una medida que podría detener las huelgas u otras acciones sindicales y activar la mediación si se consideran una amenaza para la economía nacional.

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