Sindicato de Boeing aprueba nuevo convenio colectivo después de 3 meses de huelga

2 minutos

Nueva York, 13 nov (EFE).- Un sindicato de maquinistas y trabajadores aeroespaciales de la división de Boeing dedicada a la defensa aprobó este jueves un nuevo convenio colectivo con mejoras salariales después de 3 meses de huelga que han afectado a las operaciones de la empresa.

Los cerca de 3.200 miembros del Distrito 837 de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM, en inglés) ratificaron el contrato tras rechazar uno similar hace casi tres semanas y volverán a su puesto de trabajo este próximo domingo, indica un comunicado.

Los trabajadores, que se concentran en las instalaciones de Boeing de St. Louis (Misuri), reclamaban garantía de pensiones, aumentos salariales ajustados a la inflación y equiparación en bonificaciones respecto a otros complejos, y rechazaron previamente cuatro propuestas de la empresa.

El convenio aprobado incluye incrementos de salario del 24 % en cinco años y bonus iniciales de 6.000 dólares, y eleva el salario base medio de 75.000 dólares anuales a 109.000, según medios especializados.

En septiembre pasado, los miembros de la IAM aprobaron una propuesta de convenio colectivo de cuatro años encaminada a poner fin a la protesta pero la dirección de la empresa se negó a considerarla, y a finales de octubre los empleados rechazaron otra oferta al considerarla insuficiente.

«Nos complacen los resultados y esperamos tener a nuestro equipo al completo el 17 de noviembre para dar apoyo a nuestros clientes», dijo Boeing en una nota.

En octubre, Boeing reportó pérdidas triestrales de 5.339 millones de dólares, lastrado por un nuevo retraso en el calendario de entrega del modelo 777X, e ingresos de 23.270 millones, un 30 % más interanual; la huelga que está por finalizar retrasó la entrega de aviones de combate y otros equipos. EFE

us/cda