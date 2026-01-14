Sindicato de la prensa de Venezuela informa de la excarcelación de seis periodistas

Caracas, 14 ene (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este miércoles de la excarcelación de seis periodistas, entre ellos Víctor Ugas y Carlos Marcano, cuyos padres habían pedido al papa León XIV que intercediera por su liberación.

A través de varias publicaciones en X, el SNTP señaló que también fueron excarcelados los periodistas Rafael García, Leandro Palmar y Belises Cubillán, así como Ramón Centeno, quien estuvo detenido casi cuatro años. EFE

