Sindicato de Periodistas de Israel «peleará» por la radio militar que quiere cerrar Katz

1 minuto

Jerusalén, 12 nov (EFE).- El Sindicato de Periodistas de Israel dijo este miércoles que «peleará» la decisión anunciada hoy por el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, de cerrar la estatal Radio del Ejército (‘Galei Tzahal’ en hebreo) antes del 1 de marzo de 2026.

«Katz no cerrará ningún medio de comunicación en el Estado de Israel. El Sindicato de Periodistas peleará contra esta mala decisión. Galei Tzaha no cerrará», dijo la organización en su cuenta de X.

El anuncio realizado este miércoles por Katz, sobre el futuro de Galei Tzahal aún debe ser aprobado por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

El pasado mes de agosto, Katz convocó un comité para examinar el papel de la radio y que debía presentarle en 50 días recomendaciones sobre el futuro de la emisora.

La propuesta también ha sido criticada por el líder opositor Yair Golan: «Netanyahu está intentando silenciar a los medios de comunicación que hablan sobre un comité de investigación estatal y el dinero de Catar, y por lo tanto quiere cerrar la GLZ. Defenderemos un periodismo libre, vigilante y de investigación», afirmó en X.

«Galei Tzahal (GLZ) se creó como una emisora ​​militar al servicio de los soldados y sus familias, no como una plataforma para opiniones, muchas de las cuales atacan a las Fuerzas de Defensa de Israel y a sus soldados. Que las fuerzas armadas operen una emisora ​​de radio civil es una anomalía inaudita en cualquier país democrático», dijo Katz, según un texto difundido por la prensa. EFE

erv/mt/jgb