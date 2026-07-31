Sindicato de periodistas de Túnez alerta de deterioro de medios por ataques del Gobierno

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Túnez, 31 jul (EFE).- El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en inglés) alertó este viernes de un «deterioro grave y sin precedentes» de los medios de comunicación en Túnez debido a los ataques a las «libertades periodísticas» por parte de las autoridades y hy las condiciones profesionales del sector.

En su informe de la última asamblea ordinaria publicado hoy, la organización destacó que el sector periodístico ha evolucionado en un contexto político, económico y social «particularmente complejo», en el que destacó «la disminución del clima de las libertades y una fuerte presión gubernamental sobre los medios públicos, privados y asociativos».

Según el SNJT, las prácticas de «presión» adoptadas por el Gobierno contribuyeron a «debilitar la independencia» de los medios y a «limitar» el ejercicio periodístico, «contraviniendo las garantías constitucionales y los compromisos internacionales de Túnez en materia de protección de la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información».

El sindicato destacó que sus miembros ejercieron su mandato dentro de la organización «en un entorno marcado por el cierre de espacios de diálogo, el retroceso del papel de los órganos intermedios y el aumento de los procedimientos judiciales relacionados con casos de publicación u opinión».

La agrupación explicó que su trabajo «ya no puede evaluarse solo por sus logros» sino también por su «capacidad de preservar la independencia» de la organización en un entorno hostil, defender a los periodistas procesados o detenidos por su actividad profesional y evitar mayor declive de las libertades.

El SNJT reiteró que sus prioridades se enfocan a la defensa de periodistas sometidos a procesos judiciales, con las exigencias de cumplimiento de las garantías establecidas por ley para el sector.

En este sentido, insistió en su exigencia de revisión de todos los textos legales que sean «restrictivos para las libertades civiles» y amenazantes para la libertad de expresión y prensa.

El informe también destaca el «deterioro de las condiciones de trabajo dentro de los medios de comunicación» con «una multiplicación de intervenciones inasumibles en las líneas editoriales», lo que ha conducido a la «autocensura», reduciendo «el pluralismo y afectando a la calidad de los contenidos».

Finalmente, el sindicato lamentó los cierres de varios medios, los despidos individuales y colectivos, los retrasos en el pago de salarios y el impago de ciertas obligaciones sociales. EFE

sb/rcf