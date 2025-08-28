The Swiss voice in the world since 1935

Sindicato de prensa denuncia la deportación desde Venezuela de dos periodistas mexicanos

Caracas, 27 ago (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este miércoles que los periodistas mexicanos Israel Navarro y Gerardo Torres, «enviados especiales» del medio Milenio, según dijo, fueron deportados luego de que llegaran al país suramericano con la intención de «hacer cobertura de las tensiones con Estados Unidos».

«Fueron deportados a México, vía Panamá, bajo el argumento de que las ‘actividades periodísticas no están autorizadas’ en Venezuela», señaló en una nota la gremial, que basó su reporte en una publicación de Navarro en Milenio, donde se indica que la deportación fue el pasado lunes.

Asimismo, la gremial subrayó que los reporteros «fueron retenidos e incomunicados por casi 24 horas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tras ser declarados ‘inadmitidos’ por las autoridades venezolanas».

Navarro y Torres llegaron a Caracas el pasado domingo y, apuntó el SNTP, «funcionarios de migración y contrainteligencia les confiscaron pasaportes, celulares y equipos de trabajo, además de prohibirles cualquier comunicación con su medio y mantenerlos vigilados en un cuarto bajo custodia militar».

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos aumentaron en los últimos días, luego de que Washington manifestara estar preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas» hacia su territorio, lo que incluye un despliegue de buques estadounidenses cerca de aguas territoriales de Venezuela.

El martes, el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó que Estados Unidos planea enviar embarcaciones a las costas venezolanas la próxima semana.

Esto, según Venezuela, representa «una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales», así como una violación del Tratado de Tlatelolco, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

La Administración de Donald Trump duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, a quien acusa de «violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos».EFE

