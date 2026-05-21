Sindicato de Samsung logra un bono menor al exigido, pero sin tope, en acuerdo preliminar

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Seúl, 21 may (EFE).- El principal sindicato de Samsung Electronics acordó un porcentaje de bonificación inferior al que reclamaba, pero sin límite máximo de pago, en el acuerdo preliminar con la firma surcoreana, que evitó un paro masivo con potenciales consecuencias multimillonarias para la empresa y la economía del país asiático.

El acuerdo remitido este jueves a EFE por Samsung contempla una bonificación especial equivalente al 10,5 % del desempeño empresarial acordado por empresa y sindicato, pero sin un tope en el pago.

La principal demanda sindical era reservar el 15 % del beneficio operativo para bonificaciones y eliminar el tope existente, que limitaba los incentivos a un máximo equivalente al 50 % del salario anual individual.

La nueva bonificación se aplicará específicamente a la división de soluciones para dispositivos (DS), encargada del negocio de semiconductores, y su fondo se repartirá en un 40 % de forma común para toda esa división, y en un 60 % según las unidades de negocio que la integran.

El acuerdo establece que el nuevo bono especial se abonará íntegramente en acciones propias de Samsung después de impuestos.

Uno de los puntos más conflictivos, la bonificación para unidades deficitarias de DS, quedó pactado pero diferido: recibirán el 60 % del porcentaje calculado con el fondo común, aunque la regla empezará a regir a partir de 2027.

El pacto incluye además una subida salarial total del 6,2 % y mejoras en prestaciones sociales, como ayudas por nacimiento de hijos y un programa de préstamos para vivienda.

El acuerdo preliminar fue alcanzado la noche del miércoles, apenas unas horas antes del inicio previsto de una huelga de 18 días a la que estaban convocados más de 47.000 empleados, un paro sin precedentes en la firma surcoreana.

La convocatoria de la huelga quedó suspendida hasta nuevo aviso, según un comunicado del sindicato, mientras los afiliados votarán el pacto entre el 22 y el 27 de mayo.

La huelga podría haber acarreado pérdidas multimillonarias, según estimaciones del Gobierno surcoreano, de unos 100 billones de wones (unos 67.000 millones de dólares), y afectado al suministro global de semiconductores, fundamentales para la industria de la inteligencia artificial (IA).

La inquietud era especialmente elevada por el peso de Samsung Electronics, la empresa de mayor capitalización bursátil, en la economía surcoreana, mientras que los chips suponen alrededor del 37 % de las exportaciones del país. EFE

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