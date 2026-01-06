Sindicato de Venezuela informa la liberación de trabajadores de la prensa detenidos

2 minutos

Caracas, 5 ene (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este lunes que 14 periodistas previamente detenidos han sido liberados, en una jornada en la que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) inició en Caracas su legislatura 2026-2031.

A través de X, el SNTP indicó que uno de los periodistas fue deportado y aún se espera la liberación de dos trabajadores del gremio que, aseguró, fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Previamente, la agremiación informó que, de los 14 trabajadores de la prensa, la mayoría eran de agencias y medios internacionales y uno de ellos de un medio local.

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) alertó a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas sobre una «escalada represiva» en Venezuela.

«Periodistas de agencias internacionales han sido hostigados, detenidos y sometidos a maltratos, incluyendo el borrado de material audiovisual, por ejercer su labor informativa en zonas fronterizas», señaló la ONG en X.

Además, advirtió que los presos políticos se encuentran en situación de incomunicación, con visitas familiares y legales suspendidas, lo que, señaló, agrava su «estado de vulnerabilidad, incrementa el riesgo sobre su integridad física y psicológica y constituye una grave violación al debido proceso y a las garantías mínimas».

La Asamblea Nacional comenzó este lunes una nueva legislatura de cinco años bajo el control del chavismo y la ausencia del poder de Nicolás Maduro, quien fue capturado el sábado junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses y hoy compareció ante un tribunal de Nueva York para su primera audiencia en el país norteamericano.

Durante el primer año del quinquenio, la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) quedará íntegramente en manos del chavismo, encabezada por el diputado y jefe negociador oficialista, Jorge Rodríguez, cuya hermana, Delcy Rodríguez, ejerce ahora como presidenta encargada del país por designación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).EFE

sc-rbc/bam/gpv