Sindicato marroquí denuncia la muerte por golpe de calor de una temporera en Huelva

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Rabat, 8 jun (EFE).- Una organización sindical de mujeres de la Unión Marroquí del Trabajo (UMT) reclamó una mayor protección para las temporeras marroquíes en España tras denunciar la muerte de una trabajadora agrícola en los campos de fresas de Huelva, atribuida por el sindicato a un golpe de calor provocado por las altas temperaturas.

En un comunicado publicado el domingo en su cuenta en Facebook, el Comité de Mujeres del Sector Agrícola denunció «todas las formas de violaciones, violencia y discriminación a las que pueden estar expuestas las trabajadoras agrícolas temporeras marroquíes en los campos de fresas de la provincia de Huelva en España».

El comité pidió a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para «garantizar la seguridad», «preservar la dignidad» y «mejorar las condiciones de trabajo y alojamiento» de las trabajadores agrícolas marroquíes.

La misma fuente indicó haber sido informada el pasado fin de semana del fallecimiento de una temporera marroquí en una explotación agrícola en España, y añadió que la agricultora murió a consecuencia de un golpe de calor provocado por las altas temperaturas.

La organización denunció que la misma causa provocó la muerte de otra trabajadora agrícola en 2019.

El Comité calificó de «inaceptables» las condiciones laborales en las que trabajan las temporeras agrícolas en los campos de Huelva, y añadió haber planteado esta cuestión en repetidas ocasiones instando a las autoridades competentes «a poner fin a estas situaciones»

«Hemos lanzado un llamamiento al Ministerio de Inclusión Económica y a la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y las Competencias (ANAPEC) para que pongan fin a estas tragedias, trabajando con las autoridades españolas para garantizar un control estricto del cumplimiento de los contratos programa y velar por la aplicación efectiva de los convenios internacionales», se lee en el comunicado.

Un total de 225 temporeras de origen marroquí iniciaron el pasado marzo en Huelva WAFIRA II, la segunda edición del proyecto internacional de migración circular entre España y Marruecos. EFE

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