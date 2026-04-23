Sindicato mexicano alerta sobre la reducción de presupuesto e inseguridad en Teotihuacán

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Ciudad de México, 22 abr (EFE).- El Sindicato Nacional de Restauradores (SINAR) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sostuvo este miércoles que el tiroteo mortal, ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el centro de México, “no es un hecho aislado”, sino que “es consecuencia de años de desatención”, y calificó de insuficientes los “arcos detectores” y los “despliegues policiales” como medidas de seguridad.

“La reducción sostenida del presupuesto ha significado menos plazas de custodia, equipo de revisión retirado o desuso en los accesos, áreas de conservación y mantenimiento sin insumos, y compromisos laborales incumplidos”, aseguró el sindicato en un comunicado en el que también se advierte que estos reclamos han sido informados en “repetidas ocasiones” a las autoridades.

Además alertó que el deterioro del sitio arqueológico -el segundo más visitado del país- “opera con menos personal, con menos herramientas y en condiciones que se deterioran año con año”.

“Sin presupuesto, sin plazas, sin equipo y sin condiciones laborales dignas, ese trabajo se vuelve inviable, con consecuencias sobre las herencias culturales, y lo más importante, sobre la comunidad usuaria”, apuntó el documento, tras el tiroteo ocurrido en la Pirámide de la Luna que dejó un saldo de 13 turistas lesionados y la muerte de una visitante canadiense.

También criticó que la discusión del Gobierno de México y las autoridades culturales esté siendo reducida a implementar medidas de seguridad basadas en la disposición de arcos detectores y despliegues policiales.

Porque, añadió, “la violencia ejercida” por el autor del crimen, identificado como Julio César Jasso, es “también expresión del odio, el desprecio por la vida y la normalización de la agresión como respuesta, algo que como sociedad hemos permitido avanzar ”.

La respuesta por parte del SINAR se da luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó al Gabinete de Seguridad fortalecer las medidas de protección en las zonas arqueológicas con arcos de seguridad y despliegues policiales.

“Se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas del país y los principales destinos turísticos del país, se incrementará la presencia de la Guardia Nacional, en coordinación con las autoridades locales”, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch durante la conferencia matutina del Ejecutivo del martes pasado.

El 20 de abril, un tiroteo en la Pirámide de la Luna provocó la muerte de una canadiense en la zona arqueológica de Teotihuacán, lo que también dejó un saldo de 13 lesionados de distintas nacionalidades.

Según las autoridades, el atacante, quien se suicidó en el acto, tenía 27 años y planeó el tiroteo de forma solitaria inspirado en agresiones violentas en otros países. EFE

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