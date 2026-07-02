Sindicato Periodistas Palestinos rechaza revisión CPJ de reporteros asesinados por Israel

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Jerusalén, 2 jul (EFE).- El Sindicato de Periodistas Palestinos criticó este jueves «cualquier intervención externa» que levante «dudas» sobre la situación profesional de los miembros de su gremio, después de que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) retirara 20 nombres de su lista de reporteros muertos en ataques israelíes por su vinculación con grupos islamistas en Gaza.

«El sindicato expresó su rechazo absoluto a cualquier intervención externa en clasificar a periodistas palestinos o elevar dudas sobre su estatus profesional, incluyendo las declaraciones emitidas por el Comité para la Protección de los Periodistas o cualquier otra», recoge el comunicado, que alude directamente a la organización con sede en Nueva York.

El 25 de junio, el CPJ confirmó en un comunicado haber retirado a 20 personas de su recuento de periodistas asesinados por Israel después de que Hamás y la Yihad Islámica Palestina publicaran obituarios sobre ellos en los que señalaban su vinculación a estas organizaciones.

Esta vinculación se da a través de su pertenencia a ramas de medios o comunicación de los grupos islamistas, que cuentan con sus propias emisoras, cadenas o diarios para los que en la mayoría de casos trabajan estos reporteros.

El sindicato palestino apunta a que existe una campaña sistemática por parte de Israel para levantar sospechas sobre los periodistas de los territorios palestinos. En Gaza, son los únicos capaces de informar desde el interior del enclave, dado que Israel impide el acceso independiente a reporteros internacionales.

«Cualquier intento de vincular el estatus de un periodista a presuntas afiliaciones políticas, opiniones personales o trasfondos intelectuales constituye un peligroso precedente que la ocupación (Israel) explotará para legitimar atacar a periodistas y justificar asesinarlos», continúa el comunicado.

El CPJ aseguró que no incluye en sus listas a nadie que participe en los combates o incite a la violencia.

El comité neoyorquino incorpora por ahora en su lista de periodistas asesinados durante la ofensiva de Israel en Gaza a 207 palestinos. A ellos se suman dos reporteros más fallecidos en las cárceles israelíes.

Por otro lado, su recuento incluye la muerte de dos periodistas israelíes por ataques del grupo islamista Hamás.EFE

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