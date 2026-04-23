Sindicato rechaza propuesta de reforma laboral tras negociación con Gobierno de Portugal

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Lisboa, 23 abr (EFE).- El sindicato UGT rechazó este jueves por unanimidad en una reunión extraordinaria la última versión de la propuesta de reforma laboral del Gobierno de centroderecha de Portugal, surgida tras una negociación de meses en la que están enfrascados junto a la patronal.

«El Secretariado Nacional de la UGT ha rechazado por unanimidad la propuesta que estaba sobre la mesa, pero la UGT seguirá, como siempre ha sido su línea de negociación y diálogo, estando disponible», dijo en una rueda de prensa el secretario general del sindicato, Mário Mourão.

Y agregó que siguen trazando una línea roja en la externalización y modificaciones en la duración de la jornada laboral, entre otros, que quiere impulsar el Ejecutivo.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, reaccionó a la decisión sindical explicando que «el Gobierno esperará en los próximos días una posición realmente clara y constructiva de parte de UGT en los pocos puntos» en los que todavía no han logrado un acuerdo. De lo contrario, avanzará con el proyecto presentándolo al Parlamento, donde será discutido y votado.

El presidente portugués, António José Seguro, ha hecho un llamamiento para que las partes lleguen a «un acuerdo equilibrado» en materia laboral, aunque las negociaciones llevan semanas estancadas.

El Ejecutivo de centroderecha del primer ministro, Luís Montenegro, presentó a mediados de 2025 esta propuesta de reforma laboral, a la que los representantes de los trabajadores se han opuesto porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.

El pasado 11 de diciembre, se registró en Portugal una huelga general, la primera en doce años en el país, contra la propuesta de reforma laboral del Ejecutivo. EFE

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