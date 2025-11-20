Sindicato SEIU respalda a la demócrata Eileen Higgins para la Alcaldía de Miami-Dade

2 minutos

Miami (EE.UU.), 20 nov (EFE).- El sindicato SEIU Local 1991, que representa a miles de profesionales de la salud en Miami, junto con el Consejo Estatal de SEIU Florida, anunció este jueves su respaldo a la candidata demócrata Eileen Higgins en la segunda vuelta de las elecciones a la Alcaldía, prevista para el próximo 9 de diciembre.

Ambos organismos destacaron en un comunicado el «liderazgo en la expansión de viviendas asequibles, la mejora del transporte público y la defensa de políticas que fortalecen a las familias trabajadoras de Miami».

«Higgins se ha ganado el apoyo de los miembros de SEIU Florida porque comprende los desafíos que enfrentan a diario las familias trabajadoras de Miami y siempre está dispuesta a ayudar», dijo Martha Baker, presidenta de SEIU 1991 y del Consejo Estatal.

En el comunicado recordaron que Higgins apoyó a los profesionales de la salud durante los siete años en los que ejerció como comisionada (concejal) del distrito 5 de Miami (2018-2025).

El SEIU Local 1991 representa a miles de trabajadores de la salud en Miami-Dade, mientras que el SEIU Florida State Council coordina a afiliados en todo el estado.

La candidata a alcaldesa se mostró honrada de contar con ambos respaldos y afirmó que de ser elegida luchará «por salarios justos, lugares de trabajo seguros y oportunidades reales para todas las familias de Miami».

Higgins fue la candidata más votada en la primera fase de las elecciones a la Alcaldía celebradas el pasado 4 de noviembre, con el 36 % de los sufragios.

Pero al no alcanzar el 50 % necesario para ganar en esa primera instancia, acudirá a una segunda vuelta en la que su rival será el republicano Emilio González, quien recibió el 19 % de los votos y cuenta con el apoyo público del presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Las elecciones a la Alcaldía no son partidistas, pero el enfrentamiento entre estos dos aspirantes han convertido los comicios en un termómetro del apoyo demócrata y republicano en Miami, a un año de las elecciones de medio mandato.EFE

