Sindicato uruguayo reclama a presidente Orsi «políticas urgentes» ante ola de feminicidios

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Montevideo, 7 jul (EFE).- Uno de los principales sindicatos de Uruguay expresó este martes su preocupación al presidente Yamandú Orsi por la escalada de violencia machista y le exigió la implementación de «políticas públicas urgentes» para frenar dicha situación, despues de registrarse el duodécimo feminicidio en lo que va de 2026.

El reclamo fue expuesto formalmente durante una reunión entre el mandatario y la cúpula sindical y, a su salida, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, explicó ante los medios que la problemática se abordó desde una «sensibilidad de clase, pero que también toma en cuenta las cuestiones de género».

Abdala destacó que el gremio sigue los lineamientos de su Departamento de Género y Diversidad y también resaltó que Orsi mostró «la misma sensibilidad y preocupación» ante la gravedad de la coyuntura.

La central entregó un documento por escrito con sus propuestas, el cual -según confió el líder sindical- será estudiado «al detalle» por el mandatario en el Ministros para brindar «respuestas específicas».

Este avance se produce tras el asesinato de una mujer de 42 años en el departamento (provincia) central de Durazno el pasado sábado.

Según informó la Jefatura de Policía local, la víctima recibió una «herida mortal con arma blanca» por parte de su pareja, un hombre de 41 años que fue detenido en las horas posteriores en una zona rural ubicada aproximadamente a seis kilómetros del hecho.

El ataque se perpetró en el domicilio de la mujer y en presencia de cuatro menores de edad: su hijo de 13 años y tres niñas de 8, 11 y 12 años a las que cuidaba. Aunque no existían denuncias previas en la pareja, la Policía catalogó el hecho como «un homicidio por violencia basada en género».

Con este crimen, los feminicidios ascendieron a doce en 2026, de acuerdo con el registro independiente del portal Feminicidio Uruguay.

En los once crímenes previos —que cobraron la vida de mujeres de entre 18 y 82 años— solo tres agresores fueron imputados bajo el agravante de feminicidio.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2025, 33 mujeres fueron asesinadas en el país sudamericano, de las cuales el 58 % perdieron la vida en un contexto de violencia machista. EFE

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