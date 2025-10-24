Sindicato venezolano de prensa informa sobre el traslado de periodista a una cárcel

2 minutos

Caracas, 23 oct (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este jueves sobre el traslado del periodista Yorbin García, detenido el pasado sábado, desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la localidad de Valera (estado Trujillo, oeste) a la cárcel de Yare II, en Miranda (norte, cercano a Caracas).

En su cuenta en X, el SNTP indicó que García, colaborador del medio Palpitar Trujillano, fue presentado en tribunales el pasado martes e «imputado por los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad».

«A García lo estarían acusando por supuestamente tener un bolso con volantes que incluían la frase ‘canonización sin presos políticos’. Se trataría de una prueba fabricada», señaló el sindicato.

Por tanto, rechazó estas acusaciones, que calificó de «infundadas» y que, prosiguió, «buscan silenciar al gremio periodístico», al tiempo que exigió su «liberación inmediata» y la de los otros 21 trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela.

El pasado lunes, el Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció que García fue detenido en Trujillo durante un acto de celebración por la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández, a quien la Iglesia convirtió en santo el pasado domingo.

A través de X, VV precisó que el pasado sábado «funcionarios del Sebin» detuvieron a García cuando se «encontraba junto a feligreses en el Santuario Niño Jesús de Isnotú», lugar de nacimiento de José Gregorio Hernández.

Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 866 presos políticos. Sin embargo, el Ejecutivo y la Fiscalía niegan que en el país existan personas detenidas por estos motivos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan ONG y opositores. EFE

rbc/lb/rrt