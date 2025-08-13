Sindicato venezolano denuncia impunidad en caso de agresión a periodistas hace 16 años

Caracas, 13 ago (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este miércoles impunidad en el caso de una agresión sufrida por reporteros, camarógrafos y fotógrafos hace 16 años por parte de presuntos simpatizantes del chavismo cuando repartían pasquines en contra de un proyecto de ley de educación que, según el gremio, «imponía censura previa».

«A pesar de que las víctimas denunciaron la agresión y que las imágenes del ataque circularon en medios y redes, ningún responsable ha sido procesado. La Fiscalía nunca avanzó en las investigaciones, y los grupos violentos que actuaron ese día continúan operando con impunidad», aseguró el sindicato en una nota de prensa.

La organización relató que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) detuvo a un empleado del canal estatal Ávila TV «que fue liberado a los días».

«El caso no prosperó y, en 2013, un tribunal de Caracas anuló la acusación y sobreseyó la causa, dejando el ataque sin justicia», apostilló.

El SNTP dijo que este hecho no es solo un episodio del pasado, sino un «símbolo de la impunidad estructural que ha permitido que los ataques contra la prensa se mantengan y repitan».

«Cada aniversario de esta agresión es un recordatorio de que la libertad de expresión y el derecho a la información siguen amenazados en Venezuela. Exigimos justicia, no solo para quienes fueron golpeados y humillados ese día, sino para todo el gremio que hoy enfrenta las mismas prácticas de hostigamiento y violencia», añadió.

En el hecho, ocurrido el 13 de agosto de 2009 en una céntrica avenida de Caracas, doce periodistas venezolanos resultaron heridos mientras repartían pasquines al ser atacados por un grupo de presuntos afectos al entonces Gobierno de Hugo Chávez.

Marcos Ruiz, secretario general del SNTP, fue agredido por al menos cuatro sujetos, que le propinaron golpes con los puños y con palos, y fue trasladado a un centro de salud, según declaró entonces a EFE su colega y testigo de los hechos Gledys Pastrana.

También resultaron con heridas en el cráneo Jesús Hurtado, periodista del diario El Mundo Economía, y Gabriela Irribarren, redactora de Últimas Noticias, quien fue golpeada en la cara.

Los demás profesionales de la prensa, todos de diarios de la extinta Cadena Capriles, fueron golpeados en diversas partes del cuerpo, según lo relatado por Pastrana.

En las papeletas repartidas se señalaba que un artículo del polémico proyecto de Ley Orgánica de Educación penalizaría el ejercicio libre del periodismo, y se recogían firmas a favor de la libertad de expresión.

La estatal Ávila TV rechazó en ese momento en un comunicado «categóricamente» las acusaciones y alusiones que vincularon a trabajadores de esta televisora con las agresiones de las que fueron víctimas los periodistas. EFE

